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В КИУ заявили о давлении на самоуправление в Чернигове. За два месяца в городе провели в пять раз больше обысков, чем за предыдущие шесть лет

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В КИУ предостерегли власти от применения административного ресурса и политического давления на выборах в 206-м округе
В КИУ предостерегли власти от применения административного ресурса и политического давления на выборах в 206-м округе
Фото: КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ / Facebook

Комитет избирателей Украины проанализировал аномальный рост внимания правоохранителей к деятельности черниговской городской власти, сказано в сообщении общественной организации в Facebook.

"Во время каденции черниговского городского головы Владислава Атрошенко, на протяжении 2016–2021 гг., правоохранительными органами было проведено в Чернигове 11 обысков. В то же время с 22 октября этого года в городе уже проведено 56 обысков. То есть, за два последних месяца проведено обысков в пять раз больше, чем за предыдущие шесть лет. Эксперты КИУ связывают всплеск внимания правоохранителей к Чернигову с назначением в конце октября 2021 промежуточных выборов в Верховную Раду Украины в 206 округе с центром в Чернигове. Выборы намечены на 27 марта 2022 года. В КИУ видят в таких действиях правоохранительных органов признаки прямого политического давления на местное самоуправление и черниговского городского голову Владислава Атрошенко. Такие действия могут происходить с целью создания негативного имиджа отдельных кандидатов и политических сил и использования административного ресурса в интересах кандидатов", – сказано в заявлении.

В последние избирательные кампании КИУ уже фиксировал рост случаев применения административного ресурса в пользу провластных кандидатов, в частности, на промежуточных выборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области и 184-м округе в Херсонской области, отметили в комитете.

"В октябре 2021 года Комитет избирателей Украины обнародовал результаты исследования, в ходе которого было проанализировано более 13 тыс. судебных производств, открытых с января 2020 года, в которых фигурируют разные органы местной власти в Украине: мэры городов, местные советы, облгосадминистрации и другие. Тогда была обнаружена закономерность, что внимание правоохранительных органов преимущественно касается органов местного самоуправления (80% судебных решений), а не Службы автодорог и облгосадминистраций, хотя именно в этих органах сосредоточено 80% средств. Такая диспропорция может свидетельствовать о выборочном правосудии и выборочном внимании к местному самоуправлению. В КИУ предостерегают власти от применения административного ресурса и политического давления на выборах в 206-м округе", – подытожили в общественной организации.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/6628130343895332

Теги: Чернигов, выборы, самоуправление, Комитет избирателей Украины, правоохранители, обыски
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