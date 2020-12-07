В Кремле презирают украинскую власть и пророссийски ориентированных украинцев – журналист Цимбалюк

Украинский журналист, собственный корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк считает, что президент РФ Владимир Путин удивился заявлению президента Украины Владимира Зеленского об увиденном в его глазах желании закончить войну на Донбассе.

Украинскую власть Кремль презирает, считает украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

Такое мнение он выразил в опубликованном 7 декабря интервью "Телеграфу", отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"У меня складывается впечатление, что в Кремле украинскую власть и часть нашего общества (в том числе пророссийски ориентированную) презирают. Какой-то выскочка играл на рояле и вдруг стал президентом Украины. А самое главное – он назначен на свою должность без согласования с Москвой! Ну что это такое?" – сказал Цимбалюк.

По словам журналиста, он долго живет в Москве и хорошо знает менталитет россиян.

"Когда ты начинаешь перед ними лебезить, то ничем хорошим это не заканчивается. Вот Зеленский говорил: "Я увидел в глазах Путина желание закончить войну". Ему когда это подают на стол, то он думает: "С чего это он так решил? Кто ему это сказал? Сколько еще солдат украинских нужно убить, чтобы он начал что-то понимать?" Слово "презрение" в этом плане лучше всего отображает отношение Кремля к Зеленскому и украинцам", – объяснил Цимбалюк.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Установление мира в Украине он называл целью своего президентства. Единственная его встреча с Путиным состоялась 9 декабря 2019 года в Париже в рамках нормандского саммита, который касался урегулирования ситуации на Донбассе.

В марте 2020 года Зеленский заявил, что не чувствует Путина "как партнера" в переговорах по Донбассу.

До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".