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ПОЛИТИКА

В личной жизни Криклия роются, потому что не смогли договориться – политолог Семенюк

Мининфраструктуры изменило правила игры и разрушило привычные схемы монополистов, поэтому недовольные атакуют министра Владислава Криклия, считает политический эксперт Тарас Семенюк.

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Семенюк: Попытки договориться и оставить статус-кво потерпели неудачу
Семенюк: Попытки договориться и оставить статус-кво потерпели неудачу
Фото: Taras Semenyuk / Facebook

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подвергся информационной атаке из-за своей несговорчивости, такое мнение в Facebook высказал политический эксперт Тарас Семенюк. 

"Сегодня в медийном пространстве пытаются разогнать очередную "феерическую сенсацию" о министре инфраструктуры. Как часто бывает в Украине, это происходит из-за того, что чиновник перешел дорогу кому-то более влиятельному, – заявил эксперт. – Дело в том, что Мининфраструктуры реально изменило правила игры. Больше никаких "привычных схем" для монополистов. То, за что годами государство платило дотациями из бюджета, олигархи теперь должны платить по рыночной цене. Их продукция поэтому становится более дорогой и уже не такой привлекательной. Монополисты не готовы терять свои состояния из-за государства, а потому готовы любыми методами вернуть себе былое влияние".

Он добавил, что показательны атаки именно на личную жизнь, так как в профессиональном ничего противозаконного не нашлось.

"Попытки договориться и оставить статус-кво потерпели неудачу. Теперь Криклию следует готовиться к публичной черной кампании против себя. Показательно и то, что претензии, которые высказывают министру, касаются исключительно личной жизни. Это говорит о том, что профессиональных нарушений или участия в коррупционных договорняках просто не нашли", – написал Семенюк.

https://www.facebook.com/taras.semenyuk.35/posts/10158646944064994

Накануне журналисты проекта "Стоп коррупции" заявили, что Криклий скрыл гражданскую жену, чтобы не декларировать доходы.

Теги: Владислав Криклий, Мининфраструктуры, Тарас Семенюк
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