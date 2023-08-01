В МИД Польши вызвали украинского посла "в связи с заявлениями представителей украинской власти"

"МИД сообщает, что в связи с заявлениями представителей украинской власти в Главное управление МИД приглашен посол Украины в Польше", – сказано в твите.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, * e w zwi * zku z wypowiedziami przedstawicieli w * adz ukrai * skich do siedziby MSZ zosta * zaproszony Ambasador Ukrainy w Polsce.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) August 1, 2023
Об этом 1 августа в Facebook сообщил посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий.
Сегодня официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посол Польши Бартош Цихоцкий был приглашен в Министерство иностранных дел Украины из-за высказываний госсекретаря канцелярии президента Польши, главы бюро по международной политике Марцина Пшидача. В МИД Украины Цихоцкому сказали, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы.
В конце июля в эфире польского общественного телевидения Пшидач в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".
В Офисе президента Украины 31 июля высказывания Пшидача назвали "безосновательным мнением" и "игрой на собственные конъюнктурные интересы".
Заместитель главы ОП Андрей Сибига, в частности, подчеркнул, что говорить сегодня о том, что Украина "должна начать ценить помощь со стороны Польши", – это не соответствует уровню "союзнических и братских отношений между нашими странами и обществами".