В МИД Польши вызвали украинского посла "в связи с заявлениями представителей украинской власти"

Посла Украины (на фото) вызвали в МИД после вызова польского посла в Украине Фото: Vasyl Zvarych / Twitter

"МИД сообщает, что в связи с заявлениями представителей украинской власти в Главное управление МИД приглашен посол Украины в Польше", – сказано в твите.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, * e w zwi * zku z wypowiedziami przedstawicieli w * adz ukrai * skich do siedziby MSZ zosta * zaproszony Ambasador Ukrainy w Polsce. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) August 1, 2023

Об этом 1 августа в Facebook сообщил посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий.

Сегодня официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посол Польши Бартош Цихоцкий был приглашен в Министерство иностранных дел Украины из-за высказываний госсекретаря канцелярии президента Польши, главы бюро по международной политике Марцина Пшидача. В МИД Украины Цихоцкому сказали, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы.