Шустер: Польша раздражает Путина, потому что без Польши Украине было бы сложно сопротивляться

Путин не считает суверенным государством не только Украину, но и Польшу, убежден Шустер Фото: EPA

"Опять у него [Путина] обострение по поводу Польши – [якобы] западные земли [Польши] – подарок [советского вождя, диктатора Иосифа] Сталина. Опять у него фантомные боли СССР, опять он начал говорить о том, что Польша хочет напасть на Украину, Литву там приплел..." – напомнила Бацман.

Журналистка заметила, что Путин говорил о Польше в контексте того, что "в принципе, Россия, если что, нападет на Польшу, а может, и не "если что", а [в любом случае] готовятся напасть".

"Что это было в очередной раз у него?" – спросила Бацман.

Шустер допускает, что причина может быть как в особом взгляде Путина на историю, уходящем корнями в идеологию времен Советского Союза, так и в недовольстве современной польской политикой.

"Ну, что это было... Не знаю, приснился ему [нарком и министр иностранных дел СССР, глава правительства СССР Вячеслав] Молотов, который когда-то там сказал, что Польша – это "чудовищный" продукт "Версальского мира". "Уродливый", то есть [говорил Молотов]". Ну, Польша его [Путина] раздражает. Потому что, ну потому что реально без Польши было бы сложно Украине сопротивляться, это понятно", – полагает телеведущий.

Он отметил также, что автор аналитической статьи о войне в Украине, опубликованной в начале июля в журнале Newsweek, авторитетный американский журналист-расследователь, политический обозреватель Уильям Аркин указал, что Польша играет "огромную, главную роль" в помощи Америке и ЦРУ.

"Он [Путин] Украину не считает государством, он открыто говорит. Я думаю, что в душе своей он и Польшу не считает государством. Он начинает немножко переходить вот эти вот красные линии так называемые, сейчас так модно говорить. Он начинает переходить красные линии", – подытожил Шустер.

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