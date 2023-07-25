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Шустер: Польша раздражает Путина, потому что без Польши Украине было бы сложно сопротивляться

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Путин не считает суверенным государством не только Украину, но и Польшу, убежден Шустер
Путин не считает суверенным государством не только Украину, но и Польшу, убежден Шустер
Фото: EPA

Из выпадов президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина в адрес Польши можно сделать вывод, что он не считает ее состоявшимся суверенным государством. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Опять у него [Путина] обострение по поводу Польши – [якобы] западные земли [Польши] – подарок [советского вождя, диктатора Иосифа] Сталина. Опять у него фантомные боли СССР, опять он начал говорить о том, что Польша хочет напасть на Украину, Литву там приплел..." – напомнила Бацман.

Журналистка заметила, что Путин говорил о Польше в контексте того, что "в принципе, Россия, если что, нападет на Польшу, а может, и не "если что", а [в любом случае] готовятся напасть".

"Что это было в очередной раз у него?" – спросила Бацман.

Шустер допускает, что причина может быть как в особом взгляде Путина на историю, уходящем корнями в идеологию времен Советского Союза, так и в недовольстве современной польской политикой.

"Ну, что это было... Не знаю, приснился ему [нарком и министр иностранных дел СССР, глава правительства СССР Вячеслав] Молотов, который когда-то там сказал, что Польша – это "чудовищный" продукт "Версальского мира". "Уродливый", то есть [говорил Молотов]". Ну, Польша его [Путина] раздражает. Потому что, ну потому что реально без Польши было бы сложно Украине сопротивляться, это понятно", – полагает телеведущий.

Он отметил также, что автор аналитической статьи о войне в Украине, опубликованной в начале июля в журнале Newsweek, авторитетный американский журналист-расследователь, политический обозреватель Уильям Аркин указал, что  Польша играет "огромную, главную роль" в помощи Америке и ЦРУ.

н [Путин] Украину не считает государством, он открыто говорит. Я думаю, что в душе своей он и Польшу не считает государством. Он начинает немножко переходить вот эти вот красные линии так называемые, сейчас так модно говорить. Он начинает переходить красные линии", – подытожил Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин и российская власть регулярно обвиняют Польшу в попытках захватить Украину. В частности, в ноябре 2022 года он заявлял, что "идея поглощения Украины" Польшей "никуда не делась". 

Официальная Польша называла слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу для западной части Украины.

Позже в том же месяце аналогичное заявление делал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он говорил, что Варшава ускоренно готовится к "присоединению" части приграничной территории Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл смехотворной попытку Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной.

21 июля на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Польша получила значительные земли на западе благодаря СССР. "Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал он.

Госсекретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора специальных служб Станислав Жарын, реагируя на слова Путина, заявил, что "жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины".

Министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Праге 21 июля заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

Подоляк считает, что наемники могут атаковать приграничье Польши и стран Балтии, в частности Сувалкский перешеек.

23 июля в ходе визита в российский Санкт-Петербург находящийся в Беларуси при власти с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что его "напрягают" находящиеся в Беларуси вагнеровцы, которые якобы рвутся в бой "на запад". "Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" – "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", – утверждает он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Савик Шустер, Польша, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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