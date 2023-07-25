Шустер: Польша раздражает Путина, потому что без Польши Украине было бы сложно сопротивляться

"Опять у него [Путина] обострение по поводу Польши – [якобы] западные земли [Польши] – подарок [советского вождя, диктатора Иосифа] Сталина. Опять у него фантомные боли СССР, опять он начал говорить о том, что Польша хочет напасть на Украину, Литву там приплел..." – напомнила Бацман.
Журналистка заметила, что Путин говорил о Польше в контексте того, что "в принципе, Россия, если что, нападет на Польшу, а может, и не "если что", а [в любом случае] готовятся напасть".
"Что это было в очередной раз у него?" – спросила Бацман.
Шустер допускает, что причина может быть как в особом взгляде Путина на историю, уходящем корнями в идеологию времен Советского Союза, так и в недовольстве современной польской политикой.
"Ну, что это было... Не знаю, приснился ему [нарком и министр иностранных дел СССР, глава правительства СССР Вячеслав] Молотов, который когда-то там сказал, что Польша – это "чудовищный" продукт "Версальского мира". "Уродливый", то есть [говорил Молотов]". Ну, Польша его [Путина] раздражает. Потому что, ну потому что реально без Польши было бы сложно Украине сопротивляться, это понятно", – полагает телеведущий.
Он отметил также, что автор аналитической статьи о войне в Украине, опубликованной в начале июля в журнале Newsweek, авторитетный американский журналист-расследователь, политический обозреватель Уильям Аркин указал, что Польша играет "огромную, главную роль" в помощи Америке и ЦРУ.
"Он [Путин] Украину не считает государством, он открыто говорит. Я думаю, что в душе своей он и Польшу не считает государством. Он начинает немножко переходить вот эти вот красные линии так называемые, сейчас так модно говорить. Он начинает переходить красные линии", – подытожил Шустер.
Путин и российская власть регулярно обвиняют Польшу в попытках захватить Украину. В частности, в ноябре 2022 года он заявлял, что "идея поглощения Украины" Польшей "никуда не делась".
Официальная Польша называла слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу для западной части Украины.
Позже в том же месяце аналогичное заявление делал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он говорил, что Варшава ускоренно готовится к "присоединению" части приграничной территории Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл смехотворной попытку Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной.
21 июля на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Польша получила значительные земли на западе благодаря СССР. "Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал он.
Госсекретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора специальных служб Станислав Жарын, реагируя на слова Путина, заявил, что "жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины".
Министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Праге 21 июля заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.
Подоляк считает, что наемники могут атаковать приграничье Польши и стран Балтии, в частности Сувалкский перешеек.
23 июля в ходе визита в российский Санкт-Петербург находящийся в Беларуси при власти с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что его "напрягают" находящиеся в Беларуси вагнеровцы, которые якобы рвутся в бой "на запад". "Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" – "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", – утверждает он.