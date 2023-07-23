Осечкин о вагнеровцах в Беларуси: Скорее всего, речь идет не о захвате Польши, а о том, чтобы остатки ЧВК "Вагнер" бросить в топку

По словам Осечкина, Путин вынашивает месть по отношению к "Вагнеру" и не может допустить, что они "будут живы и здоровы".
"Он уничтожает предателей, чтобы его система не развалилась. Я допускаю, что сейчас выстраивается конструкция, когда им говорится, что спланирована большая совместная спецоперация. Их бросят или в сторону Балтии, или в сторону Украины, или в сторону Польши", – отметил он.
Осечкин ожидает повторение истории февраля 2018 года, когда в бою под Хашамом во время войны в Сирии войска США уничтожили колонну российских наемников из ЧВК "Вагнер".
"Понятно, что никакая российская авиация туда и близко не подлетит. И понятно, что современные системы защиты НАТО их испепелят. Именно поэтому [руководитель "Вагнера" Дмитрий] Уткин и сказал: "Welcome to hell". В принципе, он понимает, что перед ними трудновыполнимое либо вообще невыполнимое задание. Но при этом он прекрасно понимает, что они соучастники заговора и им вместо тюрьмы дали возможность собраться и, как говорится, в лучших традициях сталинщины смыть позор кровью", – сказал правозащитник.
Он уверен, что переброска вагнеровцев в Беларусь не грозит захватом Польши.
"Речь идет не о захвате Польши, а скорее о том, чтобы остатки ЧВК "Вагнер" бросить в топку, чтобы пугнуть, а с другой стороны, чтобы не ФСБ, не русские русских расстреливали. Потому что не все ФСБшники будут готовы стрелять в бывших коллег из спецназа, которые сейчас в ЧВК "Вагнер". А бросить их под HIMARS и под другие современные системы защиты НАТО ему не жалко", – добавил Осечкин.
Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил: что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Полный текст интервью
23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".
Министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Праге 21 июля заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что наемники могут атаковать приграничье Польши и стран Балтии, в частности такой Сувалкский перешеек – гипотетический сухопутный "коридор", который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России. По этой территории проходит граница Польши с Литвой. Захват Россией Сувалкского коридора фактически отрезал бы от других членов НАТО страны Балтии.