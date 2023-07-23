Осечкин о вагнеровцах в Беларуси: Скорее всего, речь идет не о захвате Польши, а о том, чтобы остатки ЧВК "Вагнер" бросить в топку

По словам Осечкина, Путин вынашивает месть по отношению к "Вагнеру" и не может допустить, что они "будут живы и здоровы" Фото: Vladimir Osechkin / Facebook

По словам Осечкина, Путин вынашивает месть по отношению к "Вагнеру" и не может допустить, что они "будут живы и здоровы".

"Он уничтожает предателей, чтобы его система не развалилась. Я допускаю, что сейчас выстраивается конструкция, когда им говорится, что спланирована большая совместная спецоперация. Их бросят или в сторону Балтии, или в сторону Украины, или в сторону Польши", – отметил он.

Осечкин ожидает повторение истории февраля 2018 года, когда в бою под Хашамом во время войны в Сирии войска США уничтожили колонну российских наемников из ЧВК "Вагнер".

"Понятно, что никакая российская авиация туда и близко не подлетит. И понятно, что современные системы защиты НАТО их испепелят. Именно поэтому [руководитель "Вагнера" Дмитрий] Уткин и сказал: "Welcome to hell". В принципе, он понимает, что перед ними трудновыполнимое либо вообще невыполнимое задание. Но при этом он прекрасно понимает, что они соучастники заговора и им вместо тюрьмы дали возможность собраться и, как говорится, в лучших традициях сталинщины смыть позор кровью", – сказал правозащитник.

Он уверен, что переброска вагнеровцев в Беларусь не грозит захватом Польши.

"Речь идет не о захвате Польши, а скорее о том, чтобы остатки ЧВК "Вагнер" бросить в топку, чтобы пугнуть, а с другой стороны, чтобы не ФСБ, не русские русских расстреливали. Потому что не все ФСБшники будут готовы стрелять в бывших коллег из спецназа, которые сейчас в ЧВК "Вагнер". А бросить их под HIMARS и под другие современные системы защиты НАТО ему не жалко", – добавил Осечкин.

Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил: что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Полный текст интервью

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