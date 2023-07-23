ГОРДОН
 
 
МИР

В ГПСУ назвали количество вагнеровцев в Беларуси

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ГПСУ заявляли 16 июля, что вагнеровцы, которые прибыли в Беларусь, сейчас не представляют угрозы для Украины
В ГПСУ заявляли 16 июля, что вагнеровцы, которые прибыли в Беларусь, сейчас не представляют угрозы для Украины
Фото: EPA

В Беларуси находится около 5 тыс. наемников российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона 23 июля, трансляцию вел канал "1+1".

Он отметил, что лагерь вагнеровцев расположен более чем в 200 км от украинской границы и украинская разведка следит за происходящим.

"На данный момент могу четко отметить, что ситуация по линии границы полностью контролируемая, рядом с нашей границей мы не фиксируем каких-либо изменений, в том числе и в связи с прибытием российских наемников на территорию Беларуси", – сказал спикер.

Демченко заявил, что вагнеровцы также могут быть приобщены к подготовке армии Беларуси.

Он также заявил, что продолжается укрепление северной границы Украины.

"Нужно понимать, что то количество российских наемников, которое есть сейчас на территории Беларуси – по нашим данным, это может быть коло 5 тыс. человек – они не представляют той угрозы, когда они могли бы осуществить полномасштабное вторжение на территорию Украины", – сказал спикер ГПСУ.

Контекст:

После неудавшегося бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня в Кремле заявили, что Пригожин отправится в Беларусь. Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что главным условием для предоставления ЧВК разрешения на переезд было согласие "Вагнера" защищать Беларусь "в случае необходимости"

26 июня издание "Верстка" сообщило, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составит 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.

14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.

В Госпогранслужбе Украины заявляли 16 июля, что вагнеровцы, которые прибыли в Беларусь, сейчас не представляют угрозы для Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Госпогранслужба, ГПСУ, ЧВК Вагнер, Андрей Демченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Галина ГРИШИНА
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
Галина ГРИШИНА
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
Галина ГРИШИНА
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Галина ГРИШИНА
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
Галина ГРИШИНА
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Галина ГРИШИНА
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (285180)
2
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (170529)
3
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить (153095)
4
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (85644)
5
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (45172)
6
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото (25382)
7
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена (24112)
8
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей (19286)
 
 
 
 