В ГПСУ назвали количество вагнеровцев в Беларуси

В ГПСУ заявляли 16 июля, что вагнеровцы, которые прибыли в Беларусь, сейчас не представляют угрозы для Украины Фото: EPA

Он отметил, что лагерь вагнеровцев расположен более чем в 200 км от украинской границы и украинская разведка следит за происходящим.

"На данный момент могу четко отметить, что ситуация по линии границы полностью контролируемая, рядом с нашей границей мы не фиксируем каких-либо изменений, в том числе и в связи с прибытием российских наемников на территорию Беларуси", – сказал спикер.

Демченко заявил, что вагнеровцы также могут быть приобщены к подготовке армии Беларуси.

Он также заявил, что продолжается укрепление северной границы Украины.

"Нужно понимать, что то количество российских наемников, которое есть сейчас на территории Беларуси – по нашим данным, это может быть коло 5 тыс. человек – они не представляют той угрозы, когда они могли бы осуществить полномасштабное вторжение на территорию Украины", – сказал спикер ГПСУ.