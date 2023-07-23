В ГПСУ назвали количество вагнеровцев в Беларуси

Он отметил, что лагерь вагнеровцев расположен более чем в 200 км от украинской границы и украинская разведка следит за происходящим.
"На данный момент могу четко отметить, что ситуация по линии границы полностью контролируемая, рядом с нашей границей мы не фиксируем каких-либо изменений, в том числе и в связи с прибытием российских наемников на территорию Беларуси", – сказал спикер.
Демченко заявил, что вагнеровцы также могут быть приобщены к подготовке армии Беларуси.
Он также заявил, что продолжается укрепление северной границы Украины.
"Нужно понимать, что то количество российских наемников, которое есть сейчас на территории Беларуси – по нашим данным, это может быть коло 5 тыс. человек – они не представляют той угрозы, когда они могли бы осуществить полномасштабное вторжение на территорию Украины", – сказал спикер ГПСУ.
После неудавшегося бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня в Кремле заявили, что Пригожин отправится в Беларусь. Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что главным условием для предоставления ЧВК разрешения на переезд было согласие "Вагнера" защищать Беларусь "в случае необходимости".
26 июня издание "Верстка" сообщило, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составит 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.
14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.
В Госпогранслужбе Украины заявляли 16 июля, что вагнеровцы, которые прибыли в Беларусь, сейчас не представляют угрозы для Украины.