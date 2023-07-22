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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев рассказал, как ВСУ готовятся к возможным атакам с севера. Новости о "Вагнере" в Беларуси он назвал психологическим давлением

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ВСУ мотивированы и натренированы, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Наев
ВСУ мотивированы и натренированы, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Наев
Фото: НОВИНИ КОС ЗСУ / Telegram

Силы обороны Украины готовы отражать возможные действия признанной преступной организацией российской ЧВК "Вагнер" на киевском направлении и в Чернобыльской зоне. Об этом командование Объединенными силами Вооруженных сил Украины сообщило 22 июля в Telegram.

Командующий ОС ВСУ Сергей Наев, комментируя данные СМИ о размещении наемников ЧВК в Беларуси, заявил, что подобные новости используются для психологического давления и запугивания населения Украины.

"Но нас не надо пугать. Мы знаем, чем надо заниматься, и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности на киевском направлении в Чернобыльской зоне", – сказал он.

Только за последнюю неделю разрушено пять участков дорог, которые соединяют Украину и Беларусь через государственную границу. Также создано более 60 лесных заминированных завалов и заложено более 2,5 тыс. противотанковых мин, сообщил Наев.

"Наши ребята очень мотивированы и натренированы. Мы все делаем для того, чтобы население Украины верило в наши Вооруженные силы", – добавил командующий.

Ранее Наев сообщал, что государственная граница Украины практически полностью непроходима для оккупантов. 

Контекст:

После неудавшегося бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня в Кремле заявили, что Пригожин отправится в Беларусь. Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что главным условием для предоставления ЧВК разрешения на переезд было согласие "Вагнера" защищать Беларусь "в случае необходимости"

26 июня издание "Верстка" сообщило, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составит 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.

14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.

В Госпогранслужбе Украины заявляли 16 июля, что вагнеровцы, которые прибыли в Беларусь, сейчас не представляют угрозы для Украины.

Теги: Беларусь, Киевская область, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Сергей Наев
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