Наев рассказал, как ВСУ готовятся к возможным атакам с севера. Новости о "Вагнере" в Беларуси он назвал психологическим давлением

Командующий ОС ВСУ Сергей Наев, комментируя данные СМИ о размещении наемников ЧВК в Беларуси, заявил, что подобные новости используются для психологического давления и запугивания населения Украины.

"Но нас не надо пугать. Мы знаем, чем надо заниматься, и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности на киевском направлении в Чернобыльской зоне", – сказал он.

Только за последнюю неделю разрушено пять участков дорог, которые соединяют Украину и Беларусь через государственную границу. Также создано более 60 лесных заминированных завалов и заложено более 2,5 тыс. противотанковых мин, сообщил Наев.

"Наши ребята очень мотивированы и натренированы. Мы все делаем для того, чтобы население Украины верило в наши Вооруженные силы", – добавил командующий.

Ранее Наев сообщал, что государственная граница Украины практически полностью непроходима для оккупантов.