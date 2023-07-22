ГОРДОН
 
 
МИР

"Вагнер" может атаковать Польшу или страны Балтии, потому что готовность стран НАТО давать отпор пока неочевидна – Подоляк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лучшим решением для западных союзников будет дать Киеву оружие, необходимое для победы над РФ, считает советник главы Офиса президента
Лучшим решением для западных союзников будет дать Киеву оружие, необходимое для победы над РФ, считает советник главы Офиса президента
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Российская ЧВК "Вагнер", признанная преступной организацией, после переезда в Беларусь может атаковать границы Польши или стран Балтии. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал 22 июля в Twitter.

По его словам, наемники "не смогут сидеть без работы". Атаковать северные области Украины у них не получится – они надежно укреплены, и цели таких атак для ЧВК "туманны", считает Подоляк.

"Другое дело – приграничье Польши и стран Балтии, в частности такой соблазнительный для России Сувалкский перешеек. Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" как нельзя лучше соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины. Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается Россией как слабость и является питательной силой для провокаций", – считает советник главы ОПУ.

По его мнению, лучшим решением для западных союзников будет дать Киеву необходимое для победы оружие, потому что именно Украина сейчас "обеспечивает спокойствие в Европе".

"Конечно, Восточная Европа это и так прекрасно знает. Но чем дальше другие столицы расположены от России, тем чаще иногда приходится об этом напоминать", – добавил Подоляк.

Контекст:

Сувалкский перешеек – геополитический термин НАТО, обозначающий территорию около польского города Сувалки, которая одновременно соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию русской Калининградской области и Беларуси.

23–24 июня в РФ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".

Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".

Министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Праге 21 июля заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

Теги: Польша, страны Балтии, российская агрессия, ЧВК Вагнер, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Галина ГРИШИНА
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
Галина ГРИШИНА
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Галина ГРИШИНА
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (267501)
2
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить (105770)
3
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (79362)
4
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (46560)
5
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (40153)
6
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу (22531)
7
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена (21173)
8
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото (20988)
 
 
 
 