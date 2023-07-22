"Вагнер" может атаковать Польшу или страны Балтии, потому что готовность стран НАТО давать отпор пока неочевидна – Подоляк

По его словам, наемники "не смогут сидеть без работы". Атаковать северные области Украины у них не получится – они надежно укреплены, и цели таких атак для ЧВК "туманны", считает Подоляк.
"Другое дело – приграничье Польши и стран Балтии, в частности такой соблазнительный для России Сувалкский перешеек. Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" как нельзя лучше соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины. Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается Россией как слабость и является питательной силой для провокаций", – считает советник главы ОПУ.
По его мнению, лучшим решением для западных союзников будет дать Киеву необходимое для победы оружие, потому что именно Украина сейчас "обеспечивает спокойствие в Европе".
"Конечно, Восточная Европа это и так прекрасно знает. Но чем дальше другие столицы расположены от России, тем чаще иногда приходится об этом напоминать", – добавил Подоляк.
Зрозуміло, що найманці «Вагнера» не зможуть сидіти без роботи в наметових містечках у Білорусі: для підтримання боєздатності їм потрібні регулярна участь у бойових діях і «солодкі» фінансові потоки. У цьому питанні простір для маневрів у Пригожина невеликий. Періодичні вилазки…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2023
Сувалкский перешеек – геополитический термин НАТО, обозначающий территорию около польского города Сувалки, которая одновременно соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию русской Калининградской области и Беларуси.
23–24 июня в РФ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".
Министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Праге 21 июля заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.