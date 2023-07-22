"Вагнер" может атаковать Польшу или страны Балтии, потому что готовность стран НАТО давать отпор пока неочевидна – Подоляк

Лучшим решением для западных союзников будет дать Киеву оружие, необходимое для победы над РФ, считает советник главы Офиса президента Фото: Михайло Подоляк / Twitter

По его словам, наемники "не смогут сидеть без работы". Атаковать северные области Украины у них не получится – они надежно укреплены, и цели таких атак для ЧВК "туманны", считает Подоляк.

"Другое дело – приграничье Польши и стран Балтии, в частности такой соблазнительный для России Сувалкский перешеек. Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" как нельзя лучше соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины. Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается Россией как слабость и является питательной силой для провокаций", – считает советник главы ОПУ.

По его мнению, лучшим решением для западных союзников будет дать Киеву необходимое для победы оружие, потому что именно Украина сейчас "обеспечивает спокойствие в Европе".

"Конечно, Восточная Европа это и так прекрасно знает. Но чем дальше другие столицы расположены от России, тем чаще иногда приходится об этом напоминать", – добавил Подоляк.