Германия пообещала поддержать Польшу в случае нападения со стороны Беларуси

Писториус ответил на вопрос о том, обеспокоена ли Германия присутствием в Беларуси российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, и перспективой нападения вдоль границы Польши.

"Мы все вместе, всегда в самой тесной координации, не только когда физически встречаемся на уровне министров обороны, но и в других форматах. Там, где нашим польским друзьям нужна поддержка, при худшем варианте событий они ее получат", – сказал Писториус.

Ранее глава польского комитета безопасности Збигнев Хоффман заявил, что что Польша переместит свои воинские формирования с запада на восток страны, сообщило польское национальное информационное агентство PAP.

По словам Хоффманна, решение было принято министром обороны страны Мариушем Блащаком после того, как комитет по безопасности проанализировал возможные угрозы, связанные с присутствием "Вагнера" в Беларуси.