Германия пообещала поддержать Польшу в случае нападения со стороны Беларуси

Писториус ответил на вопрос о том, обеспокоена ли Германия присутствием в Беларуси российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, и перспективой нападения вдоль границы Польши.
"Мы все вместе, всегда в самой тесной координации, не только когда физически встречаемся на уровне министров обороны, но и в других форматах. Там, где нашим польским друзьям нужна поддержка, при худшем варианте событий они ее получат", – сказал Писториус.
Ранее глава польского комитета безопасности Збигнев Хоффман заявил, что что Польша переместит свои воинские формирования с запада на восток страны, сообщило польское национальное информационное агентство PAP.
По словам Хоффманна, решение было принято министром обороны страны Мариушем Блащаком после того, как комитет по безопасности проанализировал возможные угрозы, связанные с присутствием "Вагнера" в Беларуси.
23–24 июня в РФ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".