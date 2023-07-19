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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Зварыч: В Польше понимают, что помощь Украине – не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность

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По словам Зварыча, поляки осознают, что украинцы борются не только за себя, но и за интересы Польши
По словам Зварыча, поляки осознают, что украинцы борются не только за себя, но и за интересы Польши
Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі / Facebook

Польша помогает Украине, поскольку осознает, что таким образом обеспечивает и свою собственную безопасность. Об этом в опубликованном 19 июля интервью "Укринформу" заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Уровень эмпатии и взрыва солидарности на первых этапах войны был значительным. Сейчас вопрос помощи вошел в системное русло, приняты соответствующие законодательные акты, понимание, каким образом, кому и где помогать. Конечно, есть определенные волны настроений в польском обществе, но я бы не назвал это усталостью. Я не замечаю уменьшения уровня общественной поддержки и понимания того, что украинцы борются не только за себя, но и за интересы Польши", – сказал посол.

Он подчеркнул, что польские волонтеры не прекращают помогать Украине.

"В польском обществе есть осознание, что украинцы сейчас защищают также и Польшу, чтобы российский сапог не топтался по польской земле. Именно поэтому польские органы местного самоуправления, волонтерские организации и правительство страны продолжают помогать, поскольку понимают, что в этой ситуации это не благотворительность, а инвестиция также и в собственную безопасность", – резюмировал Зварыч.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.

По словам Зварыча, с начала полномасштабного вторжения РФ Польша предоставила Украине помощи более чем на $3,4 млрд.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Польша, помощь, волонтеры, война России против Украины, безопасность, Василий Зварыч
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