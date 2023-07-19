Посол Зварыч: В Польше понимают, что помощь Украине – не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность

По словам Зварыча, поляки осознают, что украинцы борются не только за себя, но и за интересы Польши Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі / Facebook

"Уровень эмпатии и взрыва солидарности на первых этапах войны был значительным. Сейчас вопрос помощи вошел в системное русло, приняты соответствующие законодательные акты, понимание, каким образом, кому и где помогать. Конечно, есть определенные волны настроений в польском обществе, но я бы не назвал это усталостью. Я не замечаю уменьшения уровня общественной поддержки и понимания того, что украинцы борются не только за себя, но и за интересы Польши", – сказал посол.

Он подчеркнул, что польские волонтеры не прекращают помогать Украине.

"В польском обществе есть осознание, что украинцы сейчас защищают также и Польшу, чтобы российский сапог не топтался по польской земле. Именно поэтому польские органы местного самоуправления, волонтерские организации и правительство страны продолжают помогать, поскольку понимают, что в этой ситуации это не благотворительность, а инвестиция также и в собственную безопасность", – резюмировал Зварыч.