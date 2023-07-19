Польша может передать Украине еще около 20 истребителей МиГ-29 – посол

"Однако, скорее всего, это произойдет после того, как в Польшу начнут поступать самолеты от стран Запада. Этот процесс уже начался. Польша сейчас среди 11 стран, которые задекларировали готовность начать тренировку украинских пилотов на F-16", – отметил посол.
Он подчеркнул, что обучение украинских летчиков на американских истребителях ожидается в августе.
"Мы находимся в стадии согласования с польской стороной по поводу того, когда именно, в каком количестве и каким образом будут реализовываться договоренности по тренировке украинских пилотов в Польше", – добавил Зварыч.
Польша уже передала Украине 14 истребителей МиГ-29, проинформировали 11 мая в представительстве страны в ЕС.
17 мая президент Польши Анджей Дуда говорил, что его страна готова к дальнейшей передаче МиГ-29 Украине.
Истребители МиГ-29 из немецкого авиапарка, которые Польша передает Украине, Германия получила "в наследство" от бывшей ГДР в 1991 году.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 апреля минобороны Словакии заявило о завершении передачи Украине всех обещанных 13 истребителей.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.