Польша может передать Украине еще около 20 истребителей МиГ-29 – посол

"Однако, скорее всего, это произойдет после того, как в Польшу начнут поступать самолеты от стран Запада. Этот процесс уже начался. Польша сейчас среди 11 стран, которые задекларировали готовность начать тренировку украинских пилотов на F-16", – отметил посол.

Он подчеркнул, что обучение украинских летчиков на американских истребителях ожидается в августе.

"Мы находимся в стадии согласования с польской стороной по поводу того, когда именно, в каком количестве и каким образом будут реализовываться договоренности по тренировке украинских пилотов в Польше", – добавил Зварыч.

Польша уже передала Украине 14 истребителей МиГ-29, проинформировали 11 мая в представительстве страны в ЕС.

17 мая президент Польши Анджей Дуда говорил, что его страна готова к дальнейшей передаче МиГ-29 Украине.

Истребители МиГ-29 из немецкого авиапарка, которые Польша передает Украине, Германия получила "в наследство" от бывшей ГДР в 1991 году.