С начала полномасштабного вторжения РФ Польша предоставила Украине помощи более чем на $3,4 млрд – посол

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии Фото: depositphotos.com

"С начала полномасштабной агрессии России Польша предоставила Украине помощи на общую сумму более 14 млрд злотых (свыше $3,4 млрд), включающей военную технику и вооружение, топливо, финансовую помощь, продукты питания, лекарства и медицинское оборудование", – сказал Зварыч.

По его словам, сейчас эта помощь стала более систематизированной, поскольку отлажена логистика и выработались соответствующие алгоритмы действий.

"Если сначала помощь велась хаотичным способом, то сейчас мы четко знаем алгоритм действий в каждом хабе. В январе этого года к логистическому и медицинскому хабам добавился энергетический (RescEU), который является общим проектом Еврокомиссии и Польши. Через этот хаб в Украину поступают трансформаторы, генераторы, все необходимое оборудование для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры, которая понесла огромный ущерб от российских обстрелов", – подчеркнул посол.