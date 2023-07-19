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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения РФ Польша предоставила Украине помощи более чем на $3,4 млрд – посол

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Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Польша предоставила украинской стороне помощи более чем на $3,4 млрд. Об этом в опубликованном 19 июля интервью "Укринформу" заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"С начала полномасштабной агрессии России Польша предоставила Украине помощи на общую сумму более 14 млрд злотых (свыше $3,4 млрд), включающей военную технику и вооружение, топливо, финансовую помощь, продукты питания, лекарства и медицинское оборудование", – сказал Зварыч.

По его словам, сейчас эта помощь стала более систематизированной, поскольку отлажена логистика и выработались соответствующие алгоритмы действий.

"Если сначала помощь велась хаотичным способом, то сейчас мы четко знаем алгоритм действий в каждом хабе. В январе этого года к логистическому и медицинскому хабам добавился энергетический (RescEU), который является общим проектом Еврокомиссии и Польши. Через этот хаб в Украину поступают трансформаторы, генераторы, все необходимое оборудование для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры, которая понесла огромный ущерб от российских обстрелов", – подчеркнул посол.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Польша, вооружение, помощь, война России против Украины, Василий Зварыч
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