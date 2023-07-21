"Жалкий зануда из Кремля". В Польше прокомментировали слова Путина о "подарке Сталина"

"Жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины", – написал он.

Жарын отметил, что Путин "снова использует исторический ревизионизм" для распространения ложных обвинений против Республики Польша. Он подчеркнул, что Кремль продолжает дезинформационную деятельность против Польши, в частности, заявлениями, что Польша якобы планировала нападение на Беларусь.

Также Жарын указал, что в последние недели имидж Путина сильно ослаб.

"Бунт [владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина показал образ пассивного Путина, который не такой сильный и жесткий, как об этом говорилось в пропаганде. Для многих россиян, особенно военных, Путин стал трусом. Кроме того, Путин в очередной раз показал свою паническую фобию и боязнь людей", – написал он.

Политик напомнил, как во время пандемии COVID 19 Кремль ввел запрет на встречи с Путиным без длительного карантина, сам российский президент стал избегать даже своих ближайших советников и появляется на публике только в случае необходимости.

"Чем слабее образ Путина, чем больше он вызывает недоверия у россиян, особенно у силовиков, тем жестче будут пропагандистские атаки с его участием. Информационная война, используемая Россией, опасна, и ее нельзя недооценивать. Однако действия кремлевской индустрии лжи часто также являются способом скрыть собственные слабости", – написал Жарын.

* a * osny nudziarz z Kremla kolejny raz powtarza k * amstwa dotycz * ce Polski, a tak * e próbuje fa * szowa * prawd * o wojnie przeciwko Ukrainie.



W * adimir Putin znów u * ywa te * rewizjonizmu historycznego do szerzenia k * amliwych oskar * e * pod adresem RP. pic.twitter.com/AyYGhOtApE — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) July 21, 2023

21 июля на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Польша получила значительные земли на западе благодаря СССР. "Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал он.