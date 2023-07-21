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"Жалкий зануда из Кремля". В Польше прокомментировали слова Путина о "подарке Сталина"

Жарын: Для многих россиян, особенно военных, Путин стал трусом
Жарын: Для многих россиян, особенно военных, Путин стал трусом
Фото: EPA

Госсекретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора специальных служб Станислав Жарын 21 июля отреагировал в Twitter на заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о том, что западные территории Польши якобы были "подарком" от СССР.

"Жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины", – написал он.

Жарын отметил, что Путин "снова использует исторический ревизионизм" для распространения ложных обвинений против Республики Польша. Он подчеркнул, что Кремль продолжает дезинформационную деятельность против Польши, в частности, заявлениями, что Польша якобы планировала нападение на Беларусь.

Также Жарын указал, что в последние недели имидж Путина сильно ослаб.

"Бунт [владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина показал образ пассивного Путина, который не такой сильный и жесткий, как об этом говорилось в пропаганде. Для многих россиян, особенно военных, Путин стал трусом. Кроме того, Путин в очередной раз показал свою паническую фобию и боязнь людей", – написал он.

Политик напомнил, как во время пандемии COVID 19 Кремль ввел запрет на встречи с Путиным без длительного карантина, сам российский президент стал избегать даже своих ближайших советников и появляется на публике только в случае необходимости.

"Чем слабее образ Путина, чем больше он вызывает недоверия у россиян, особенно у силовиков, тем жестче будут пропагандистские атаки с его участием. Информационная война, используемая Россией, опасна, и ее нельзя недооценивать. Однако действия кремлевской индустрии лжи часто также являются способом скрыть собственные слабости", – написал Жарын.

21 июля на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Польша получила значительные земли на западе благодаря СССР. "Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал он.

Контекст:

Путин и российская власть регулярно обвиняют Польшу в попытках захватить Украину. В частности, в ноябре 2022 года он заявлял, что "идея поглощения Украины" Польшей "никуда не делась". 

Официальная Польша называла слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу для западной части Украины.

Позже в том же месяце аналогичное заявление делал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он говорил, что Варшава ускоренно готовится к "присоединению" части приграничной территории Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл смехотворной попытку Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Владимир Путин, Польша, Станислав Жарын
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