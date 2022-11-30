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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие". Подоляк прокомментировал заявление Нарышкина о "планах Польши аннексировать запад Украины"

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Подоляк заверил, что Украина и Польша вместе смеются над заявлениями, подобными высказыванию Нарышкина
Подоляк заверил, что Украина и Польша вместе смеются над заявлениями, подобными высказыванию Нарышкина
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 30 ноября в Twitter заявил о смехотворности попыток главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной.

"Заявления странных спикеров России о "планах Польши аннексировать запад Украины" – очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто верит, что это сработает?" – написал Подоляк.

По его словам, Украина и Польша  вместе "смеются над этими попытками".

"Есть только одна страна, издевающаяся над международным правом, и мы знаем ее название", – подытожил советник главы ОП.

Нарышкин 30 ноября. в интервью российскому государственному информагентству "РИА Новости" заявил о якобы усиленной подготовке, которую ведет Польша для "присоединения" Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Фактов российский разведчик не предоставил, сославшись на "поступающую в СВР информацию".

Описывая предполагаемый механизм аннексии, Нарышкин заявил, что польским руководством якобы приня­то решение "использовать успешный российский опыт возвра­щения исконных территорий путем проведения на них "референ­думов".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину официальные лица России и российские пропагандисты неоднократно распространяли дезинформацию, что Польша якобы хочет захватить западные области Украины. В частности, 4 ноября об этом сказал президент РФ Владимир Путин. "Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то – она жива. И идея поглощения Украины – она никуда не делась", – заявил он.

Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины. Жарын подчеркнул: если посмотреть шире, то очевидно, кто является поджигателем войны и создает угрозу безопасности в Центральной Европе.

Подоляк на подобные заявления представителей России ранее отвечал, что в мире "не все такие варвары", как она. "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, Кремль, пропаганда, Сергей Нарышкин, разведка, аннексия, разведчики, спецслужбы, СВР, дезинформация, Михаил Подоляк, недоверие
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