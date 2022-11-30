"Очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие". Подоляк прокомментировал заявление Нарышкина о "планах Польши аннексировать запад Украины"

"Заявления странных спикеров России о "планах Польши аннексировать запад Украины" – очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто верит, что это сработает?" – написал Подоляк.
По его словам, Украина и Польша вместе "смеются над этими попытками".
"Есть только одна страна, издевающаяся над международным правом, и мы знаем ее название", – подытожил советник главы ОП.
Заяви дивних спікерів Рф про «плани Польщі анексувати захід України» – чергова примітивна спроба Кремля посіяти недовіру серед друзів. Хтось вірить, що це спрацює? * та * сміються із цих спроб. Разом. Є лише одна країна, що знущається з міжнародного права, і ми знаємо її назву.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 30, 2022
Нарышкин 30 ноября. в интервью российскому государственному информагентству "РИА Новости" заявил о якобы усиленной подготовке, которую ведет Польша для "присоединения" Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Фактов российский разведчик не предоставил, сославшись на "поступающую в СВР информацию".
Описывая предполагаемый механизм аннексии, Нарышкин заявил, что польским руководством якобы принято решение "использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них "референдумов".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину официальные лица России и российские пропагандисты неоднократно распространяли дезинформацию, что Польша якобы хочет захватить западные области Украины. В частности, 4 ноября об этом сказал президент РФ Владимир Путин. "Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то – она жива. И идея поглощения Украины – она никуда не делась", – заявил он.
Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины. Жарын подчеркнул: если посмотреть шире, то очевидно, кто является поджигателем войны и создает угрозу безопасности в Центральной Европе.
Подоляк на подобные заявления представителей России ранее отвечал, что в мире "не все такие варвары", как она. "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он.