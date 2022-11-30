"Очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие". Подоляк прокомментировал заявление Нарышкина о "планах Польши аннексировать запад Украины"

Подоляк заверил, что Украина и Польша вместе смеются над заявлениями, подобными высказыванию Нарышкина Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Заявления странных спикеров России о "планах Польши аннексировать запад Украины" – очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто верит, что это сработает?" – написал Подоляк.

По его словам, Украина и Польша вместе "смеются над этими попытками".

"Есть только одна страна, издевающаяся над международным правом, и мы знаем ее название", – подытожил советник главы ОП.

Заяви дивних спікерів Рф про «плани Польщі анексувати захід України» – чергова примітивна спроба Кремля посіяти недовіру серед друзів. Хтось вірить, що це спрацює? * та * сміються із цих спроб. Разом. Є лише одна країна, що знущається з міжнародного права, і ми знаємо її назву. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 30, 2022

Нарышкин 30 ноября. в интервью российскому государственному информагентству "РИА Новости" заявил о якобы усиленной подготовке, которую ведет Польша для "присоединения" Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Фактов российский разведчик не предоставил, сославшись на "поступающую в СВР информацию".

Описывая предполагаемый механизм аннексии, Нарышкин заявил, что польским руководством якобы приня­то решение "использовать успешный российский опыт возвра­щения исконных территорий путем проведения на них "референ­думов".