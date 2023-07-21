Путин заявил, что западные территории Польши – это "подарок Сталина полякам"

По его словам, именно благодаря СССР и советскому диктатору Иосифу Сталину Польша получила значительные земли на западе.

"Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал Путин.

Он также в который раз повторил кремлевские нарративы о якобы желании Польши захватить часть Украины.

"Если польские части войдут, например, во Львов или в другие территории Украины, то они так и останутся. Причем останутся навсегда", – заявил российский президент.

Официальные лица Польши пока не комментировали высказывания Путина, но их активно обсуждают польские медиа. Например, Onet называет их абсурдными и подчеркивает, что российские власти давно намекают, что Польша хочет оккупировать запад Украины, и тем самым пытаются вбить клин в польско-украинское партнерство.

Polskie Radio отмечает, что украинские и российские независимые военные аналитики и эксперты ЕС, ответственные за мониторинг российской пропаганды, ранее предупреждали, что кремлевский режим усилит свою дезинформационную деятельность. Речь идет, в частности, о лжи и полуправде российских официальных лиц и политиков, а также о таких операциях, как присутствие наемников из группы "Вагнера" в Беларуси вблизи границ Польши и Литвы.