ГОРДОН
 
 
МИР

Путин заявил, что западные территории Польши – это "подарок Сталина полякам"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин и российская власть регулярно обвиняют Польшу в попытках захватить Украину
Путин и российская власть регулярно обвиняют Польшу в попытках захватить Украину
Фото: EPA

Президент страны-агрессора России Владимир Путин назвал западные территории Польши подарком от СССР. Об этом он сказал 21 июля на совещании с членами Совбеза, фрагмент видео опубликовал канал "Вы слушали маяк".

По его словам, именно благодаря СССР и советскому диктатору Иосифу Сталину Польша получила значительные земли на западе.

"Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал Путин.

Он также в который раз повторил кремлевские нарративы о якобы желании Польши захватить часть Украины.

"Если польские части войдут, например, во Львов или в другие территории Украины, то они так и останутся. Причем останутся навсегда", – заявил российский президент.

Официальные лица Польши пока не комментировали высказывания Путина, но их активно обсуждают польские медиа. Например, Onet называет их абсурдными и подчеркивает, что российские власти давно намекают, что Польша хочет оккупировать запад Украины, и тем самым пытаются вбить клин в польско-украинское партнерство.

Polskie Radio отмечает, что украинские и российские независимые военные аналитики и эксперты ЕС, ответственные за мониторинг российской пропаганды, ранее предупреждали, что кремлевский режим усилит свою дезинформационную деятельность. Речь идет, в частности, о лжи и полуправде российских официальных лиц и политиков, а также о таких операциях, как присутствие наемников из группы "Вагнера" в Беларуси вблизи границ Польши и Литвы.

Контекст:

Путин и российская власть регулярно обвиняют Польшу в попытках захватить Украину. В частности, в ноябре 2022 года он заявлял, что "идея поглощения Украины" Польшей "никуда не делась". 

Официальная Польша называла слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу для западной части Украины.

Позже в том же месяце аналогичное путинскому заявление делал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он говорил, что Варшава ускоренно готовится к "присоединению" части приграничной территории Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ называл смехотворной попытку Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, СССР, пропаганда, агрессия, дезинформация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Галина ГРИШИНА
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Галина ГРИШИНА
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (172335)
2
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (57192)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (54632)
4
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (47036)
5
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (45846)
6
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (40712)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (39014)
8
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (37047)
 
 
 
 