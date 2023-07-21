Путин заявил, что западные территории Польши – это "подарок Сталина полякам"

По его словам, именно благодаря СССР и советскому диктатору Иосифу Сталину Польша получила значительные земли на западе.
"Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал Путин.
Он также в который раз повторил кремлевские нарративы о якобы желании Польши захватить часть Украины.
"Если польские части войдут, например, во Львов или в другие территории Украины, то они так и останутся. Причем останутся навсегда", – заявил российский президент.
Официальные лица Польши пока не комментировали высказывания Путина, но их активно обсуждают польские медиа. Например, Onet называет их абсурдными и подчеркивает, что российские власти давно намекают, что Польша хочет оккупировать запад Украины, и тем самым пытаются вбить клин в польско-украинское партнерство.
Polskie Radio отмечает, что украинские и российские независимые военные аналитики и эксперты ЕС, ответственные за мониторинг российской пропаганды, ранее предупреждали, что кремлевский режим усилит свою дезинформационную деятельность. Речь идет, в частности, о лжи и полуправде российских официальных лиц и политиков, а также о таких операциях, как присутствие наемников из группы "Вагнера" в Беларуси вблизи границ Польши и Литвы.
Путин и российская власть регулярно обвиняют Польшу в попытках захватить Украину. В частности, в ноябре 2022 года он заявлял, что "идея поглощения Украины" Польшей "никуда не делась".
Официальная Польша называла слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу для западной части Украины.
Позже в том же месяце аналогичное путинскому заявление делал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он говорил, что Варшава ускоренно готовится к "присоединению" части приграничной территории Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ называл смехотворной попытку Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной.