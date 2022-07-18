Глава Сейма Польши заявила, что в российских зверствах в Украине виноват не только Путин, но и весь одобряющий это российский народ

Витек: Сегодня украинцы борются не только за себя, за свою страну, но и за нас, поляков Фото: EPA

"Эту войну нельзя забывать, нельзя к ней привыкать, потому что [президент РФ Владимир] Путин не остановится на Украине – он это официально говорит, мы это читаем в документах, публикуемых на их страницах. Даже не страны Балтии, а прежде всего Польша. Мы прифронтовая страна, у нас есть непосредственная граница с Украиной, и мы знаем, что такое советская оккупация и советская жестокость", – подчеркнула она.

По словам Витек, в войне и связанных с ней зверствах виноват не только лидер России и его соратники, но и весь одобряющий это российский народ.

"Сегодня украинцы борются не только за себя, за свою страну, но и за нас, поляков, потому что мы следующие", – отметила она.