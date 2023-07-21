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Польша вызовет посла России из-за слов Путина о "подаренных Сталиным" польских землях

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Моравецкий: Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков
Моравецкий: Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 21 июля заявил, что Польша вызовет посла России в МИД после слов президента страны-агрессора Владимира Путина, что советский диктатор Иосиф Сталин якобы "подарил" Польше земли.

"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в министерство иностранных дел", – сообщил он.

21 июля на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Польша получила значительные земли на западе благодаря СССР. "Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал он.

Госсекретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора специальных служб Станислав Жарын, реагируя на слова Путина, заявил, что "жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины".

Контекст:

Путин и российская власть регулярно обвиняют Польшу в попытках захватить Украину. В частности, в ноябре 2022 года он заявлял, что "идея поглощения Украины" Польшей "никуда не делась". 

Официальная Польша называла слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу для западной части Украины.

Позже в том же месяце аналогичное заявление делал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он говорил, что Варшава ускоренно готовится к "присоединению" части приграничной территории Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл смехотворной попытку Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД, Иосиф Сталин, Польша, СССР, Варшава, Матеуш Моравецкий
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