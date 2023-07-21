Польша вызовет посла России из-за слов Путина о "подаренных Сталиным" польских землях

"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в министерство иностранных дел", – сообщил он.
Stalin by * zbrodniarzem wojennym, winnym * mierci setek tysi * cy Polaków. Prawda historyczna nie podlega dyskusji. Ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do MSZ.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 21, 2023
21 июля на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Польша получила значительные земли на западе благодаря СССР. "Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал он.
Госсекретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора специальных служб Станислав Жарын, реагируя на слова Путина, заявил, что "жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины".
Путин и российская власть регулярно обвиняют Польшу в попытках захватить Украину. В частности, в ноябре 2022 года он заявлял, что "идея поглощения Украины" Польшей "никуда не делась".
Официальная Польша называла слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу для западной части Украины.
Позже в том же месяце аналогичное заявление делал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он говорил, что Варшава ускоренно готовится к "присоединению" части приграничной территории Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл смехотворной попытку Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной.