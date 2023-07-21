Польша вызовет посла России из-за слов Путина о "подаренных Сталиным" польских землях

Моравецкий: Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков Фото: EPA

"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в министерство иностранных дел", – сообщил он.

Stalin by * zbrodniarzem wojennym, winnym * mierci setek tysi * cy Polaków. Prawda historyczna nie podlega dyskusji. Ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do MSZ. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 21, 2023

21 июля на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Польша получила значительные земли на западе благодаря СССР. "Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал он.

Госсекретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора специальных служб Станислав Жарын, реагируя на слова Путина, заявил, что "жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины".