Лукашенко заявил, что вагнеровцы в Беларуси начали "напрягать" и "просятся на запад"

"Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" [...] "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув". А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Артемовском (так россияне называют Бахмут Донецкой области, в боях за который погибли десятки тысяч оккупантов. – "ГОРДОН"), они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: "Жешув – это беда", – цитирует Лукашенко государственное белорусское агентство.

Белорусский политик говорит, что держит вагнеровцев "в центре Беларуси, как договорились", потому что якобы у наемников "настроения плохие".