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ПОЛИТИКА

Лукашенко заявил, что вагнеровцы в Беларуси начали "напрягать" и "просятся на запад"

Лукашенко заявил, что у вагнеровцев "настроения плохие"
Лукашенко заявил, что у вагнеровцев "настроения плохие"
Фото: ЕРА

23 июля в ходе визита в российский Санкт-Петербург находящийся в Беларуси при власти с 1994 года Александр Лукашенко заявил президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину, что его "напрягают" находящиеся в Беларуси наемники признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает "Белта".

"Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" [...] "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув". А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Артемовском (так россияне называют Бахмут Донецкой области, в боях за который погибли десятки тысяч оккупантов. – "ГОРДОН"), они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: "Жешув – это беда", – цитирует Лукашенко государственное белорусское агентство.

Белорусский политик говорит, что держит вагнеровцев "в центре Беларуси, как договорились", потому что якобы у наемников "настроения плохие".

Контекст:

23–24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Лукашенко якобы вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. вагнеровцев. Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.

По информации главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В минобороны Беларуси заявляли, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".

Министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Праге 21 июля заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что наемники могут атаковать приграничье Польши и стран Балтии, в частности Сувалкский перешеек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, наемники, Варшава, ЧВК Вагнер, ЧВК
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