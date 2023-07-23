Лукашенко заявил, что вагнеровцы в Беларуси начали "напрягать" и "просятся на запад"

"Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" [...] "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув". А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Артемовском (так россияне называют Бахмут Донецкой области, в боях за который погибли десятки тысяч оккупантов. – "ГОРДОН"), они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: "Жешув – это беда", – цитирует Лукашенко государственное белорусское агентство.
Белорусский политик говорит, что держит вагнеровцев "в центре Беларуси, как договорились", потому что якобы у наемников "настроения плохие".
23–24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Лукашенко якобы вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. вагнеровцев. Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.
По информации главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В минобороны Беларуси заявляли, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".
Министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Праге 21 июля заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что наемники могут атаковать приграничье Польши и стран Балтии, в частности Сувалкский перешеек.