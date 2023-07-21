ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прибывающие в Беларусь вагнеровцы интегрируются в вооруженные силы РФ – Пентагон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Пентагоне прокомментировали перемещение вагнеровцев в Беларусь
В Пентагоне прокомментировали перемещение вагнеровцев в Беларусь
Фото: depositphotos.com

Прибывающие в Беларусь члены российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, реинтегрируются в армию страны-агрессора России. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх на брифинге 20 июля, текстовую версию опубликовала пресс-служба Пентагона.

"Что касается того, что мы наблюдаем в Беларуси – сообщения о том, что войска "Вагнера" продолжают продвигаться в этот регион и продолжают, я думаю, закрепляться там. [...] Мы, конечно, видели, как силы "Вагнера" как бы реинтегрировались в российские вооруженные силы. Но опять же, наше внимание сосредоточено на Украине, на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в этой борьбе сейчас, и что мы можем продолжать поддерживать в долгосрочной перспективе", – заявила она.

Контекст:

23–24 июня в РФ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".

Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Сабрина Сингх
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Галина ГРИШИНА
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Галина ГРИШИНА
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Галина ГРИШИНА
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
Галина ГРИШИНА
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (207924)
2
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (143934)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (54308)
4
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (50029)
5
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (46156)
6
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (44721)
7
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (39153)
8
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (38661)
 
 
 
 