Прибывающие в Беларусь вагнеровцы интегрируются в вооруженные силы РФ – Пентагон

"Что касается того, что мы наблюдаем в Беларуси – сообщения о том, что войска "Вагнера" продолжают продвигаться в этот регион и продолжают, я думаю, закрепляться там. [...] Мы, конечно, видели, как силы "Вагнера" как бы реинтегрировались в российские вооруженные силы. Но опять же, наше внимание сосредоточено на Украине, на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в этой борьбе сейчас, и что мы можем продолжать поддерживать в долгосрочной перспективе", – заявила она.

Контекст:

23–24 июня в РФ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".

Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".