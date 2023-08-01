"Когда Украина в войне, попытки выторговать у нее побольше равнозначны вероломству". В ОП ответили на обвинения, что Украина недостаточно ценит помощь Польши

В отношениях Украины и Польши последние месяцы есть напряженность в связи с экспортом украинского зерна Фото: depositphotos.com

Заявление Сибиги появилось в ответ на слова госсекретаря канцелярии президента Польши – главы бюро по международной политике Марцина Пшидача в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна.

В эфире польского общественного телевидения Пшидач заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет", цитирует Wprost.

"Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение, что якобы Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция. А реальность – это дружественный и открытый диалог президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия", – написал в ответ Сибига.

Он также напомнил, что Украина ежедневно благодарит Польшу и других союзников тем, что украинцы защищают ценности и безопасность региона и делают это в интересах Польши и всего свободного мира. Замглавы ОП подчеркнул, что поддержка Украины оружием – это "не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность Польши".

Кроме того, по его мнению, миллионы украинцев сейчас считают поляков "самым близким народом с самым высоким уровнем симпатии и доверия".

Сибига подчеркнул, что говорить сегодня о том, что Украина "должна начать ценить помощь со стороны Польши", – это не соответствует уровню "союзнических и братских отношений между нашими странами и обществами".

"Когда Украина в войне, попытки "выторговать" у нее еще что-то большее – это равнозначно вероломству, которому не должно быть места в наших отношениях. Всем известно, в каких условиях работает сегодня украинский фермер, подвергая свою жизнь опасности на заминированных полях и под ракетными обстрелами. В этих исключительных обстоятельствах настаивать, чтобы Украина, в рамках своей благодарности Польше, смирилась с закрытием границ для украинских сельскохозяйственных продуктов, равнозначно тому, чтобы заставлять нас согласиться на эвтаназию. Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью", – написал Сибига.

Он выразил уверенность, что несмотря на все попытки России разъединить две страны, Украина и Польша "обречены на крепкий союз и братство".