"Когда Украина в войне, попытки выторговать у нее побольше равнозначны вероломству". В ОП ответили на обвинения, что Украина недостаточно ценит помощь Польши

Заявление Сибиги появилось в ответ на слова госсекретаря канцелярии президента Польши – главы бюро по международной политике Марцина Пшидача в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна.
В эфире польского общественного телевидения Пшидач заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет", цитирует Wprost.
"Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение, что якобы Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция. А реальность – это дружественный и открытый диалог президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия", – написал в ответ Сибига.
Он также напомнил, что Украина ежедневно благодарит Польшу и других союзников тем, что украинцы защищают ценности и безопасность региона и делают это в интересах Польши и всего свободного мира. Замглавы ОП подчеркнул, что поддержка Украины оружием – это "не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность Польши".
Кроме того, по его мнению, миллионы украинцев сейчас считают поляков "самым близким народом с самым высоким уровнем симпатии и доверия".
Сибига подчеркнул, что говорить сегодня о том, что Украина "должна начать ценить помощь со стороны Польши", – это не соответствует уровню "союзнических и братских отношений между нашими странами и обществами".
"Когда Украина в войне, попытки "выторговать" у нее еще что-то большее – это равнозначно вероломству, которому не должно быть места в наших отношениях. Всем известно, в каких условиях работает сегодня украинский фермер, подвергая свою жизнь опасности на заминированных полях и под ракетными обстрелами. В этих исключительных обстоятельствах настаивать, чтобы Украина, в рамках своей благодарности Польше, смирилась с закрытием границ для украинских сельскохозяйственных продуктов, равнозначно тому, чтобы заставлять нас согласиться на эвтаназию. Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью", – написал Сибига.
Он выразил уверенность, что несмотря на все попытки России разъединить две страны, Украина и Польша "обречены на крепкий союз и братство".
28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.
Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.
19 июля министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии встречались в Варшаве (Польша), чтобы обсудить импорт сельхозпродукции из Украины. Они считают, что эмбарго на ввоз продукции из Украины необходимо продлить до конца года. По состоянию на сейчас оно должно закончиться 15 сентября.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, он будет введен в одностороннем порядке. В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, подчеркнул Моравецкий.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко 19 июля заявила, что Украина может применить зеркальные меры, если Европейский союз продлит запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Польшу открыть границы для экспорта украинского зерна.