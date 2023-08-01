Посла Польши пригласили в МИД Украины после заявлений госсекретаря канцелярии Дуды о том, что Украина недостаточно ценит помощь Польши

Как сообщил Николенко, во время встречи в МИД украинские дипломаты подчеркнули, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы.

"Убеждены, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности. Политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее", – резюмировали в МИД Украины.

Ранее в эфире польского общественного телевидения Пшидач в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".

В Офисе президента Украины 31 июля после высказываний Пшидача назвали "безосновательным мнением" и "игрой на собственные конъюнктурные интересы".

Заместитель главы ОП Андрей Сибига, в частности, подчеркнул, что говорить сегодня о том, что Украина "должна начать ценить помощь со стороны Польши", – это не соответствует уровню "союзнических и братских отношений между нашими странами и обществами".