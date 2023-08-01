Посла Польши пригласили в МИД Украины после заявлений госсекретаря канцелярии Дуды о том, что Украина недостаточно ценит помощь Польши

Как сообщил Николенко, во время встречи в МИД украинские дипломаты подчеркнули, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы.
"Убеждены, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности. Политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее", – резюмировали в МИД Украины.
Ранее в эфире польского общественного телевидения Пшидач в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".
В Офисе президента Украины 31 июля после высказываний Пшидача назвали "безосновательным мнением" и "игрой на собственные конъюнктурные интересы".
Заместитель главы ОП Андрей Сибига, в частности, подчеркнул, что говорить сегодня о том, что Украина "должна начать ценить помощь со стороны Польши", – это не соответствует уровню "союзнических и братских отношений между нашими странами и обществами".
28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.
Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.
19 июля министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии встречались в Варшаве (Польша), чтобы обсудить импорт сельхозпродукции из Украины. Они считают, что эмбарго на ввоз продукции из Украины необходимо продлить до конца года. По состоянию на сейчас оно должно закончиться 15 сентября.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, он будет введен в одностороннем порядке. В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, подчеркнул Моравецкий.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко 19 июля заявила, что Украина может применить зеркальные меры, если Европейский союз продлит запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Польшу открыть границы для экспорта украинского зерна.