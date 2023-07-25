Кулеба считает неприемлемым требование некоторых стран продлить запрет на импорт украинской сельхозпродукции

По его словам, такие требования противоречат собственным интересам стран.

"Следует помнить о том, что одна из причин, по которой Россия разрушает украинскую сельскохозяйственную зерновую инфраструктуру, заключается в том, что они хотят спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и соответствующими соседями. И мы не должны подыгрывать [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину, мы не должны играть в его игры", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина работает с партнерами и соседними странами, чтобы не было ситуации, "когда Путин будет сидеть и смеяться в Кремле, наблюдая, как, например, Польша или другие страны настаивают, чтобы украинское зерно не попадало к ним".