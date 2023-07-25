Кулеба считает неприемлемым требование некоторых стран продлить запрет на импорт украинской сельхозпродукции

По его словам, такие требования противоречат собственным интересам стран.
"Следует помнить о том, что одна из причин, по которой Россия разрушает украинскую сельскохозяйственную зерновую инфраструктуру, заключается в том, что они хотят спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и соответствующими соседями. И мы не должны подыгрывать [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину, мы не должны играть в его игры", – сказал Кулеба.
Он добавил, что Украина работает с партнерами и соседними странами, чтобы не было ситуации, "когда Путин будет сидеть и смеяться в Кремле, наблюдая, как, например, Польша или другие страны настаивают, чтобы украинское зерно не попадало к ним".
28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.
Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.
19 июля министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии встречались в Варшаве (Польша), чтобы обсудить импорт сельхозпродукции из Украины. Они считают, что эмбарго на ввоз продукции из Украины необходимо продлить до конца года. По состоянию на сейчас оно должно закончиться 15 сентября.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, он будет введен в одностороннем порядке. В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, подчеркнул Моравецкий.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко 19 июля заявила, что Украина может применить зеркальные меры, если Европейский союз продлит запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.