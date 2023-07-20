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"Не против украинцев, а для польских фермеров". Моравецкий объяснил желание Польши продлить запрет на импорт агропродукции из Украины

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Украина не может экспортировать в пять стран ЕС пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника
Украина не может экспортировать в пять стран ЕС пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника
Фото: EPA

Все, что плохо для польского сельского хозяйства, должно быть заблокировано или компенсировано. Так премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил решение Польши продлить эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции. Его цитирует польское агентство PAP.

19 июля министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии встречались в Варшаве (Польша), чтобы обсудить импорт сельхозпродукции из Украины. Они считают, что эмбарго на ввоз продукции из Украины необходимо продлить до конца года. По состоянию на сейчас оно должно закончиться 15 сентября.

В свою очередь, Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт четырех вида зерновых культур – пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника – из Украины в эти пять стран после 15 сентября, он будет введен в одностороннем порядке. Польский премьер добавил, что если на польском рынке будет избыток и другой продукции, ее импорт также будет остановлен.

В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, отметил он.

"Правительство Польши обязано защищать польское сельское хозяйство: блокада, компенсация, финансовая поддержка в беспрецедентном размере... Это не против украинцев, это для польских аграриев", – сказал Моравецкий. 

Украина может применить зеркальные меры, если Европейский союз продлит запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Об этом заявила министр экономики и торговли Украины Юлия Свириденко. 

Она считает, что запрет для Украины экспортировать продукцию в эти пять стран ЕС – "дискриминация со стороны ближайших соседей, особенно когда Украина имеет врага на море".

"Это выглядит для нас как не очень дружественный шаг, если говорить сдержанно. Поэтому во всех переговорах, начиная от президента, заканчивая всеми министерствами, мы настаиваем, что 15 сентября – это критическая, окончательная дата, после которой мы не видим возможности продления этих сроков. Это дискриминация Украины", – отметила чиновница.

Контекст:

28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.

Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.

Теги: Украина, Польша, Болгария, Венгрия, сельское хозяйство, Варшава, эмбарго, Европейский союз, Матеуш Моравецкий, Юлия Свириденко, ЕС
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