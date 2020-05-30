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В МВД объяснили участие Яценюка в правительственной поездке в Черновицкую область

В МВД Украины утверждают, что экс-премьер-министр Арсений Яценюк в Черновицкую область вместе с членами Кабмина ездил как человек, который "хорошо знаком с проблематикой региона".

Яценюк является членом коллегии МВД "по согласию"
Яценюк является членом коллегии МВД "по согласию"
Фото: ЕРА

21 мая в ходе визита в Черновицкую область среди членов Кабинета Министров Украины бывший премьер-министр страны Арсений Аваков присутствовал как член коллегии Министерства внутренних дел. Об этом на запрос Общественного сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что "по устоявшейся практике, участие в рабочих поездках министра внутренних дел Украины с целью решения актуальных вопросов служебной деятельности принимают члены коллегии МВД".

"В рабочую поездку в Черновицкую область, в числе других членов коллегии МВД, был приглашен Арсений Яценюк как человек, хорошо знакомый с проблематикой региона, и с целью налаживания должного взаимодействия с местными общинами", – объяснили в министерстве.

В МВД рассказали, что всего в правительственной поездке принимало участие 17 человек.

Визит членов Кабмина в Черновицкую область был посвящен обострению ситуации с коронавирусной инфекцией.

Уроженец Черновцов Яценюк неоднократно требовал от украинского правительства помочь Черновицкой области, которая является лидером в стране по распространению COVID-19.

23 мая народные депутаты от "Слуги народа" направили обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием объяснить присутствие Яценюка в делегации Кабмина на Буковину.

Яценюк является членом коллегии МВД "по согласию".

Теги: МВД, Арсений Яценюк, Черновицкая область, визит, премьер-министр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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