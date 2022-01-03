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ПОЛИТИКА

В Одесской области депутат райсовета пожелал "благополучия и мира" на фоне новогоднего поздравления Путина

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"С наступающим, друзья", написал Градинар под своей фотографией на фоне Путина
"С наступающим, друзья", – написал Градинар под своей фотографией на фоне Путина
Фото: EPA

Депутат Болградского районного совета (Одесская область) от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виталий Градинар 31 декабря 2021 года разместил в Facebook свою фотографию на фоне новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина, которое транслировалось по телевизору, висящему на стене позади депутата.

На кадре у Градинара стакан в руке, фотография опубликована в 23.10 по Киеву (1 января 2022 года, 00.10 по Москве).

"С наступающим, друзья! Всем нам мира и благополучия!" – подписал кадр депутат.

Скриншот: Виталий Градинар / Facebook
Скриншот: Виталий Градинар / Facebook

На момент написания новости пользователи поставили под публикацией 885 лайков, преобладают отметки "возмутительно" (516 отзывов).

В связи с публикацией политолог Андрей Смолий публично обратился к Службе безопасности Украины.

"Вы когда брать таких подонков будете? Нормально, когда депутат местного совета в Украине кичится приветствием Путина?" – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4755259744511790&id=100000834337338

Контекст:

Представители ОПЗЖ и ранее положительно высказывались в адрес Путина и России. В частности, в октябре 2021 года народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Илья Кива поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему "божьего благословения и здоровья". 

В декабре Кива в эфире российского пропагандистского ток-шоу "60 минут" назвал Украину "ресурсом" и "расходным материалом", а агрессию России – "прекрасной политической игрой"

Теги: Владимир Путин, Новый год, депутаты, Одесская область, новогоднее обращение, поздравление, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ
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