В Одесской области депутат райсовета пожелал "благополучия и мира" на фоне новогоднего поздравления Путина

"С наступающим, друзья", – написал Градинар под своей фотографией на фоне Путина Фото: EPA

На кадре у Градинара стакан в руке, фотография опубликована в 23.10 по Киеву (1 января 2022 года, 00.10 по Москве).

"С наступающим, друзья! Всем нам мира и благополучия!" – подписал кадр депутат.

Скриншот: Виталий Градинар / Facebook

На момент написания новости пользователи поставили под публикацией 885 лайков, преобладают отметки "возмутительно" (516 отзывов).

В связи с публикацией политолог Андрей Смолий публично обратился к Службе безопасности Украины.

"Вы когда брать таких подонков будете? Нормально, когда депутат местного совета в Украине кичится приветствием Путина?" – написал он в Facebook.