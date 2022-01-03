В Одесской области депутат райсовета пожелал "благополучия и мира" на фоне новогоднего поздравления Путина

На кадре у Градинара стакан в руке, фотография опубликована в 23.10 по Киеву (1 января 2022 года, 00.10 по Москве).
"С наступающим, друзья! Всем нам мира и благополучия!" – подписал кадр депутат.
На момент написания новости пользователи поставили под публикацией 885 лайков, преобладают отметки "возмутительно" (516 отзывов).
В связи с публикацией политолог Андрей Смолий публично обратился к Службе безопасности Украины.
"Вы когда брать таких подонков будете? Нормально, когда депутат местного совета в Украине кичится приветствием Путина?" – написал он в Facebook.
Представители ОПЗЖ и ранее положительно высказывались в адрес Путина и России. В частности, в октябре 2021 года народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Илья Кива поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему "божьего благословения и здоровья".
В декабре Кива в эфире российского пропагандистского ток-шоу "60 минут" назвал Украину "ресурсом" и "расходным материалом", а агрессию России – "прекрасной политической игрой".