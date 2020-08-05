В Офисе президента Украины назвали ошибкой назначение Пискуна советником генпрокурора

Советник главы Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк считает назначение Святослава Пискуна в Офис генпрокурора "неправильным решением для общественного здоровья".

Назначение Святослава Пискуна советником генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой было неправильным кадровым решением. Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал советник главы Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

"Я думаю, что это было неправильное решение, и я считаю, что Ирина Валентиновна примет соответствующее новое решение по Пискуну. Я считаю, что она примет. Она поймет, что, видимо, что-то не так с этим кадровым назначением. Это – моя позиция. Я считаю, что Пискун на сегодня не может занимать любую должность в той вертикали, в которой он сейчас занимает. Это для авторитета государства крайне негативное явление", – считает Подоляк.

Он также назвал назначение Пискуна "неправильным решением для общественного здоровья".

При этом он отметил, что кадровое назначение Пискуна в Офис генпрокурора и кадровые назначения Леонида Кравчука и Витольда Фокина в трехстороннюю контактную группу – это разные вещи.

"Что касается Фокина и Кравчука. Это функция авторитетов в тяжелой переговорной ситуации. Россия не воспринимает здесь вообще никого с точки зрения авторитетных позиций. Почему был Леонид Данилович, почему сейчас Леонид Макарович – это исключительно функция представительства для той стороны прежде всего: чтобы наш представитель мог что-то сказать и та сторона это услышала", – объяснил Подоляк.

По его мнению, такие переговорные площадки, как ТКГ, всегда содержат в себе "грандиозного старожила" в любой стране.

"Позиции, которые они должны озвучить со своим авторитетом, мы будем с ними согласовывать, это же понятно", – добавил Подоляк.

О том, что Венедиктова назначила Пискуна своим советником, 30 июля сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко. В пресс-службе Офиса генпрокурора подтвердили эту информацию. Сама Венедиктова прокомментировала назначение Пискуна тем, что самое ценное в человеке – опыт, и неважно, отрицательный он или положительный.