В Офисе президента Волынскую область назвали Луцкой

Неправильный титр в видеосюжете о поездке президента Владимира Зеленского по регионам убрали, однако в YouTube разошелся вариант с упоминанием несуществующей Луцкой области.

Не все знают, как называется область, главным городом которой является Луцк Скриншот: Баба і кіт / Facebook

Офис президента Украины 12 июля разместил в YouTube видеоотчет о поездке Владимира Зеленского в Луганскую, Черновицкую и Волынскую области, при этом в титрах последний регион был назван Луцкой областью.

Ошибку заметили и через некоторое время ролик перезалили с правильным титром. Однако пользователи YouTube сохранили первоначальный влог. Неверный титр – на 20.40 от начала.

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Видео: Конкурент - новини Луцька та Волині / YouTube

Это не первый географический курьез от сотрудников Офиса президента. В 2019 году они перепутали Литву с Латвией, а столицей Канады назвали Торонто (а не Оттаву).