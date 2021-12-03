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В ОПУ ответили на упреки в назначении 28 судей, в том числе двух судей Майдана

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Назначенные судьи отвечают критериям добропорядочности и профессиональной этики, заявили в ОПУ
Назначенные судьи отвечают критериям добропорядочности и профессиональной этики, заявили в ОПУ
Фото: depositphotos.com

Высший совет правосудия не сомневается в профессиональной подготовке 28 судей, назначенных на должности 1 декабря. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ).

В ОПУ отметили, что во всех представлениях о назначении судей, поступивших в адрес президента, отсутствует сомнение касаемо соответствия кандидатов на должность судьи критерию добропорядочности, профессиональной этики и других обстоятельств, способных негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти.

В присланных представлениях указано, что такие выводы были сделаны по результатам рассмотрения решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины о соответствии кандидатов занимаемой должности.

В ОПУ напомнили, что после назначения на должность судья не освобождается от юридической ответственности и при наличии достаточных доказательств может быть привлечен к уголовной ответственности и уволен с занимаемых должностей.

Контекст:

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении 28 судей, среди которых – судьи Евромайдана Андрей Ключник из Святошинского райсуда Киева и Петр Заруба из Дарницкого райсуда Киева. 

Неправительственная организация "Фундація DEJURE" в связи с этим напомнила, что в 2018 году Общественный совет добропорядочности (ОСД) пришел к выводу, что судьи Ключник и Заруба не отвечают критериям добропорядочности и профессиональной этики.

ОСД сообщил, что Ключник в 2014-м заключил в тюрьму активиста Революции достоинства Александра Костура из-за его участия в протестах. Заруба также получил отрицательное заключение ОСД из-за преследования активистов Революции достоинства.

Теги: Евромайдан, Украина, Майдан, Высшая квалификационная комиссия судей, Владимир Зеленский, судьи, назначение
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