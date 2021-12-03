В ОПУ ответили на упреки в назначении 28 судей, в том числе двух судей Майдана

В ОПУ отметили, что во всех представлениях о назначении судей, поступивших в адрес президента, отсутствует сомнение касаемо соответствия кандидатов на должность судьи критерию добропорядочности, профессиональной этики и других обстоятельств, способных негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти.

В присланных представлениях указано, что такие выводы были сделаны по результатам рассмотрения решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины о соответствии кандидатов занимаемой должности.

В ОПУ напомнили, что после назначения на должность судья не освобождается от юридической ответственности и при наличии достаточных доказательств может быть привлечен к уголовной ответственности и уволен с занимаемых должностей.