В партии "За майбутнє" заявили о срыве выборов председателя Киевского облсовета

В партии "За майбутнє" утверждают, что руководство фракций "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батьківщини" запретило депутатам поддерживать представителя фракции "За майбутнє" Ярослава Москаленко, который выдвигался на должность главы Киевского областного совета.

Три фракции сорвали избрание председателя Киевского областного совета. Об этом пишет "Дело", ссылаясь на заявление партии "За майбутнє".

В частности, в партии отметили, что 37 депутатов Киевского облсовета публично выразили поддержку кандидату на должность главы облсовета, депутату от партии "За майбутнє" Ярославу Москаленко, однако руководство фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и ВО "Батьківщина" "использовало давление на собственных депутатов".

"Во фракции ОПЗЖ заставили своих депутатов голосовать синими ручками, в "Слуге народа" – зелеными, а "Батьківщина" раздала своим депутатам красные ручки. Таким образом, руководство фракций контролировало собственных депутатов, чтобы они не проголосовали за Москаленко", – утверждают в партии "За майбутнє".

Во время голосования, состоявшегося 25 ноября, Москаленко набрал 42 голоса при минимально необходимых 43.

"Должно было состояться повторное голосование, но "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батьківщина" покинули зал, чем сорвали заседание. Это – политическая борьба ручного управления трех политических сил", – сказал Москаленко.

На сайте Киевского облсовета сообщается, что на должность главы облсовета также выдвигался депутат от "Слуги народа" Александр Скляров. За него проголосовали 38 депутатов. По данным пресс-службы, в заседании совета объявлен перерыв.