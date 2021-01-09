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ПОЛИТИКА

В профсоюзе назвали число украинских моряков, которые находятся под следствием или осуждены за контрабанду в разных странах

По данным Профсоюза работников морского транспорта Украины, сейчас в разных странах осуждены или находятся под следствием до 100 украинских моряков. В благотворительном фонде "Ассоль" заявили, что цифра может быть в разы больше.

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По статистике фонда "Ассоль", за последние 11 лет помощь понадобилась более чем 11 тыс. украинских моряков в 45 странах
По статистике фонда "Ассоль", за последние 11 лет помощь понадобилась более чем 11 тыс. украинских моряков в 45 странах
Фото: depositphotos.com (архив)

Около 100 украинских моряков сейчас находятся под следствием или уже осуждены за незаконную транспортировку товаров, перевозку нелегальных мигрантов, оружия и другие подобные преступления. Об этом "Радіо Свобода" рассказал первый заместитель главы Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк. 

Большинство из них сознательно участвовали в правонарушениях, меньшая часть – под давлением и угрозами или не осознавая своих действий, сказал Григорюк. 

"В сомнительные компании моряка заставляет идти работать необходимость получить рабочий опыт. Это часто актуальная проблема для начинающих, которым стаж нужен для получения рабочего диплома. Еще одна уязвимая категория – пожилые моряки, которые не проходят по возрастному цензу в порядочные компании. Проблема в том, что у среднестатистического моряка нет базовых юридических знаний и он не может оценить риски сомнительных предложений", – сообщил Григорюк. 

Он рассказал, что сейчас Международная морская организация (IMO) рассматривает пути урегулирования "юридического беспредела" против криминализации моряков. Григорюк пояснил, что в ряде стран правоохранительные органы, "по своему субъективному усмотрению, пользуясь властью, могут и, по факту, задерживают любого из членов экипажа, а иногда и всех". 

"Арест на членов судовой команды накладывается компетентными органами страны, где происходит тот или иной инцидент. В нормальном режиме задерживать моряков, не имеющих отношения к грузовым операциям, не только не логично, но и не совсем законно", – сказал он. 

При этом, по данным благотворительного фонда "Ассоль", задержанных или уже осужденных украинцев моряков за границей может быть больше. Председатель наблюдательного совета организации Светлана Фабрикант сказала журналистам, что речь идет о сотнях украинцев. 

По статистике фонда, за 11 лет существования они помогли более 11 тыс. украинских моряков в 45 странах. Организация была создана в 2009 году для помощи украинским морякам с судна "Фаина", которых захватили в плен сомалийские пираты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Сомали, украинцы, перевозки, моряки, Международная морская организация
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