В Раде хотят запретить музыку и сериалы в транспорте

В случае принятия законопроекта, слушать музыку или смотреть сериал в транспорте можно будет только через наушники, отметил депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

Вятрович (на фото) вместе с еще 15 депутатами зарегистрировал законопроект о запрете музыки в транспорте Фото: Volodymyr Viatrovych / Facebook

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3006 о запрете музыки и сериалов в транспорте. Об этом 5 февраля написал депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в Facebook.

"Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок" — отметил он.

Вятрович добавил, что если законопроект примут, то слушать музыку или сериалы в транспорте можно будет только в наушниках.

28 января произошел инцидент из-за российского сериала в автобусе — волонтерка Ярина Чорногуз попросила водителя выключить сериал, так как не хотела "слушать телепродукт оккупантов". Водитель отказался и высадил её вместе с еще одним волонтером посреди дороги.