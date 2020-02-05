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В Раде хотят запретить музыку и сериалы в транспорте

В случае принятия законопроекта, слушать музыку или смотреть сериал в транспорте можно будет только через наушники, отметил депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

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Вятрович (на фото) вместе с еще 15 депутатами зарегистрировал законопроект о запрете музыки в транспорте
Вятрович (на фото) вместе с еще 15 депутатами зарегистрировал законопроект о запрете музыки в транспорте
Фото: Volodymyr Viatrovych / Facebook

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3006 о запрете музыки и сериалов в транспорте. Об этом 5 февраля написал депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в Facebook.

"Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок" — отметил он.

Вятрович добавил, что если законопроект примут, то слушать музыку или сериалы в транспорте можно будет только в наушниках.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10216194002622259

28 января произошел инцидент из-за российского сериала в автобусе — волонтерка Ярина Чорногуз попросила водителя выключить сериал, так как не хотела "слушать телепродукт оккупантов". Водитель отказался и высадил её вместе с еще одним волонтером посреди дороги.

Теги: Верховная Рада, транспорт, музыка, Владимир Вятрович, сериал, законопроект
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