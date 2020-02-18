В Раду подали законопроект о Нацагентстве по преодолению последствий агрессии РФ

Инициаторами законопроекта стали представители фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос".

В Верховную Раду Украины 11 февраля подали законопроект "О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации", пишет официальный сайт ВРУ.

Инициаторами законопроекта стали представители четырех фракций: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос".

Законопроект предлагает создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ.

В его функции и полномочия будет входить следующее:

формирование и реализация государственной политики по вопросам выработки единой правовой позиции Украины относительно вооруженной агрессии Российской Федерации и преодоления ее последствий;

обеспечение подготовки консолидированной претензии Украины и надлежащее оформление ее доказательной базы;

формирование доказательной базы, подтверждающей факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая началась 20 февраля 2014 года;

определение общего объема ущерба и убытков, причиненных Украине Российской Федерацией в результате вооруженной агрессии и временной оккупации территории Украины;

определение объема, вида и формы материальной и нематериальной ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины и другие вопросы.

Сейчас законопроект рассматривают в различных комитетах Верховной Рады Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Бывший вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в 2016 году заявлял, что для восстановления инфраструктуры Донбасса необходимо $15 млрд.

В начале 2018 года на то время нардеп от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что убытки от оккупации Донбасса достигают $50 млрд.