В России объявили персоной нон грата австрийского дипломата. Это стало ответом на высылку российского дипломата из Австрии

Австрийского дипломата объявили персоной нон грата в России в ответ на такие же действия по отношению к российскому дипломату в Австрии. Об этом 24 августа МИД России сообщил австрийскому послу Йоханнесу Айгнеру.

Россия объявила о высылке из страны австрийского дипломата в качестве "зеркальной меры" на действия Вены Фото: pixabay.com

24 августа МИД России вызвал посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера и заявил ему решительный протест в связи с якобы необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики, сообщила пресс-служба МИД России.

Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры персоной нон грата объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, говорится в сообщении.

24 августа власти Австрии впервые объявили российского дипломата персоной нон грата и высылают его из страны. Его заподозрили в промышленном шпионаже на высокотехнологичном предприятии, он должен уехать из страны до 1 сентября.