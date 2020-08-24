В России объявили персоной нон грата австрийского дипломата. Это стало ответом на высылку российского дипломата из Австрии

24 августа МИД России вызвал посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера и заявил ему решительный протест в связи с якобы необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики, сообщила пресс-служба МИД России.
Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры персоной нон грата объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, говорится в сообщении.
24 августа власти Австрии впервые объявили российского дипломата персоной нон грата и высылают его из страны. Его заподозрили в промышленном шпионаже на высокотехнологичном предприятии, он должен уехать из страны до 1 сентября.
В посольстве России в Австрии заявили, что зеркальная реакция Кремля не заставит себя ждать.