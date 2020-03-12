В Северодонецке отозвали 16 депутатов горсовета от Оппозиционного блока

По данным местных активистов, сейчас в городском совете Северодонецка нет ни одного депутата от партии "Оппозиционный блок".

В Северодонецке Луганской области отозвали 16 депутатов Оппозиционного блока. Об этом 11 марта сообщили местные активисты.

Политический деятель, экс-замглавы горсовета Андрей Зарецкий в своем Facebook выложил видеообращение и пост.

"Сегодня в Северодонецке закончилась процедура отзыва 16 депутатов от ОБ. [Игорь] Бутков и вся его шайка больше не депутаты горсовета. Впереди еще очень много работы, но впервые с 2015 года у Северодонецка появился шанс закончить эпоху воровства и беззакония в горсовете. Спасибо всем вам, кто не опустил руки, кто помогал в сборе подписей за отзыв, кто переживал вместе с нами за судьбу города", – отметил он.

Местный журналист Олег Мельничук опубликовал на своей странице в Facebook фото решения политсовета Оппозиционного блока с подписью сопредседателя политической силы Бориса Колесникова.

"Руководство Оппозиционного блока очистило городской совет Северодонецка от предателей и перебежчиков. Сейчас в городе нет ни одного депутата от партии "Оппозиционный блок". Речь идет об убийцах, коррупционерах и ворах. Эта группа почти пять лет грабила город. Безусловно с такой командой у ОБ не было бы ни одного шанса на ближайших выборах. Поэтому чистка логична и вполне оправдана. Однако данное событие является беспрецедентным, так как в Украине еще ни одна община не смогла добиться отзыва такого количества депутатов. Ждем теперь отзыва в Лисичанске и Рубежном – там депутаты не менее заслужили этого", – заявил журналист.