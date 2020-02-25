Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Слуга народа" предложила не облагать налогом минимальные зарплаты и проценты по депозитам

В соответствии с законопроектом, поданным нардепами от фракции "Слуга народа", фиксированную ставку налога на доходы физических лиц предлагается заменить прогрессивной ставкой, размер которой будет устанавливаться в зависимости от уровня дохода.

Фракция "Слуги народа" предложила внести изменения в Налоговый кодекс
Фракция "Слуги народа" предложила внести изменения в Налоговый кодекс
Фото: Слуга народу / Facebook

Нардепы от фракции "Слуга народа" предлагают Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс, отменив налогообложение процентов по депозитам и установив размер минимального необлагаемого налогом дохода физлиц на уровне минимальной зарплаты. Об этом говорится в законопроекте №3076, зарегистрированном в парламенте 17 февраля. 

"Отмена налогообложения доходов физических лиц в форме процентов на текущий или депозитный банковский счет, а также в виде процентного или дисконтного дохода по именным сберегательным сертификатам и процентов на вклад в кредитный союз, позволит мотивировать населения к размещению денежных средств в банках, увеличит ликвидность банков и обеспечит дальнейший приток средств в экономику Украины", – считают авторы документа.

Кроме того, депутаты предлагают установить размер минимального необлагаемого налогом дохода физлиц на уровне минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года (сейчас – 4723 грн), и освободить граждан, получающих минимальную зарплату от уплаты налога на доходы физлиц и военного сбора (18% и 1,5% соответственно).

Также авторы законопроекта предложили установить прогрессивную ставку налога на доходы физлиц в зависимости от уровня дохода (сейчас ставка фиксированная и составляет 18%):

  • 15% – для граждан, которые получают зарплату в размере до пяти минимальных зарплат (до 23 615 грн);
  • 18% – для граждан, которые получают от пяти до 15 минимальных зарплат (до 70 845 грн);
  • 21% – для граждан, которые получают от 15 до 50 минимальных зарплат (до 236 150 грн);
  • 24% – для граждан, получающих от 50 до 200 минимальных зарплат (до 944 600 грн).
  • 27% – для граждан, зарплата которых превышает 200 минимальных зарплат.

"Предложенная законопроектом модель прогрессивной шкалы налогообложения позволит компенсировать потери бюджета от установления минимального необлагаемого дохода физлиц и от освобождения от налогообложения налогом на доходы физлиц и военным сбором процентов по депозитам", – сказано в пояснительной записке.

21 февраля документ был передан в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, 24 февраля законопроект предоставили для ознакомления членам комитета.

Теги: Верховная Рада, налоги, доходы, законопроект, Налоговый кодекс, минимальная зарплата, Слуга народа, военный сбор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Старейший клуб Киева отпраздновал 22-летие громким выступлением NK
Старейший клуб Киева отпраздновал 22-летие громким выступлением NK
Ведущую новостей на канале "UA: Перший" отправили в отпуск из-за поведения на нацотборе "Евровидение 2020"
Ведущую новостей на канале "UA: Перший" отправили в отпуск из-за поведения на нацотборе "Евровидение 2020"
Доэрти, борющаяся с рецидивом рака, показала, как готовила тако
Доэрти, борющаяся с рецидивом рака, показала, как готовила тако
Жена Бабкина снялась топлес
Жена Бабкина снялась топлес
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS