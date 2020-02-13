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В суд направили дело о поддельном дипломе экс-советницы бывшей главы Харьковской ОГА Светличной

В суд передано дело в отношении бывшей советницы экс-главы Харьковской областной госадминистрации, которую обвиняют в использовании заведомо поддельного документа, сообщили в прокуратуре. Как пишет Kharkiv Today, речь идет о Марии Андреас, которая была советницей экс-главы ОГА Юлии Светличной по гуманитарным вопросам и связям с общественностью на общественных началах.

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Чиновнице грозит наказание в виде штрафа, ареста на шесть месяцев или ограничения свободы до двух лет
Чиновнице грозит наказание в виде штрафа, ареста на шесть месяцев или ограничения свободы до двух лет
Фото: pixabay.com

11 февраля прокуроры Харьковской местной прокуратуры №2 передали в суд обвинительный акт против бывшей советницы экс-главы Харьковской областной госадминистрации. Об этом пресс-служба облпрокуратуры сообщила 12 февраля. 

В ведомстве не называют имени чиновницы. По данным издания Kharkiv Today, речь идет о Марии Андреас, которая была советницей экс-главы ОГА Юлии Светличной по гуманитарным вопросам и связям с общественностью на общественных началах. 

По данным следствия, экс-чиновница подавала документы для участия в конкурсе на должность государственного служащего в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, однако не прошла спецпроверку, так как "оказалось, что ее диплом является поддельным, о чем Нацсовет сообщил правоохранительным органам". 

Женщине избрали меру пресечения в виде личного обязательства. 

28 марта 2019 года сайт Нацсовета сообщал, что Андреас назначена на должность представителя регионального отделения регулятора. В июле в Нацсовете проинформировали, что конкурс на эту должность объявят снова, так как победитель не был определен, в сентябре объявили результаты. В этот раз сайт регулятора отметил, что новый победитель будет назначен на должность после прохождения спецпроверки. 

В определении Киевского райсуда Харькова от 15 ноября 2019 года по этому делу указано, что Андреас предоставила Нацсовету копию диплома, выданного Национальным техническим университетом "Харьковский политехнический институт" в 2003 году, однако в электронном реестре документов об образовании документа с такими серией и номером нет, отмечает Kharkiv Today

Кроме того, в материалах суда говорится, что женщина в 2000 году была отчислена из университета. У следователей есть ответ вуза, что диплом с такими серией и номером, как указывала Андреас, она не получала. 21 ноября 2019 года Андреас сообщили о подозрении, пишет Kharkiv Today. Журналисты спрашивали тогда женщину, есть ли у нее диплом ХПИ.

"Для меня то, что вы говорите, – это новость, я ничего не знаю, что там происходит. Пока ничего абсолютно не могу сказать", – ответила она тогда. 

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев или ограничения свободы до двух лет.

Теги: Харьков, образование, Нацсовет, диплом, конкурс, советник, обвинительный акт, суд
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