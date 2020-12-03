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В Украине приняли закон о внутреннем водном транспорте

Закон о внутреннем водном транспорте позволит Украине получать дополнительно в госбюджет до 16 млрд грн ежегодно, отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам Криклия, закон о водном транспорте позволит значительно разгрузить дорожные пути
По словам Криклия, закон о водном транспорте позволит значительно разгрузить дорожные пути
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №1182-1-д о внутреннем водном транспорте, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовало 276 нардепов, пять выступили против, 31 воздержались, а 26 не голосовали.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram объяснил, что этот закон позволит:

  • увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и получать в госбюджет до 13–16 млрд грн ежегодно;
  • улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места;
  • значительно разгрузить дороги за счет перехода части груза на водный транспорт и уменьшить затраты на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение четырех лет;
  • использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на полную;
  • создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;
  • обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;
  • стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;
  • либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;
  • провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;
  • упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;
  • имплементировать европейские нормы и привести украинское законодательство в соответствие с европейским.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Теги: Верховная Рада, транспорт, Украина, Владислав Криклий
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