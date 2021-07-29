В Украине усилится контроль качества продукции, которую поставляют в интересах сил обороны – Таран

Силы безопасности и обороны Украины могут закупать товары через международные организации Фото: mil.gov.ua

Вчера Кабмин Украины принял постановление "Об утверждении порядка осуществления контроля за качеством товаров, работ и услуг оборонного назначения на всех этапах их разработки, производства, модернизации, ремонта и утилизации, а также за целевым использованием средств".

По словам Тарана, постановление должно улучшить механизм контроля качества товаров, работ и услуг оборонного назначения, предусмотренного положениями закона Украины "О государственных закупках".

"Отныне представительства государственных заказчиков в сфере обороны также будут привлекаться к выполнению задач по государственному обеспечению качества для оценки соответствия процессов обеспечения качества товаров оборонного назначения. Это, безусловно, повлияет на качество продукции, поставляемой в интересах сил обороны", – отметил Таран.