В Украине усилится контроль качества продукции, которую поставляют в интересах сил обороны – Таран

Вчера Кабмин Украины принял постановление "Об утверждении порядка осуществления контроля за качеством товаров, работ и услуг оборонного назначения на всех этапах их разработки, производства, модернизации, ремонта и утилизации, а также за целевым использованием средств".
По словам Тарана, постановление должно улучшить механизм контроля качества товаров, работ и услуг оборонного назначения, предусмотренного положениями закона Украины "О государственных закупках".
"Отныне представительства государственных заказчиков в сфере обороны также будут привлекаться к выполнению задач по государственному обеспечению качества для оценки соответствия процессов обеспечения качества товаров оборонного назначения. Это, безусловно, повлияет на качество продукции, поставляемой в интересах сил обороны", – отметил Таран.
Кабинет Министров Украины 26 мая этого года принял постановление, которое позволяет силам безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации. В частности, речь идет об Агентстве НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентстве НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и программе правительства США "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales).