Разумков: В Украину впервые прибудет президент Швейцарии

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уточнил, когда президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетит Украину.

Разумков отметил, что ему удалось согласовать позиции со Швейцарией по продолжению программы гуманитарной помощи для территорий, прилегающих к линии разграничения, на 2020–2023 годы Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга впервые посетит Украину с официальном визитом. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на канале "112 Украина".

"Мы ожидаем визит президента Швейцарской Конфедерации. Это будет первый визит президента Швейцарии в Украину за всю историю нашего независимого государства. Швейцария помогает много на востоке нашего государства, это единственная страна, которая помогает нашим гражданам, которые находятся и до линии разграничения, и гражданам на временно оккупированных территориях", – заявил Разумков.

Однако когда именно Соммаруга приедет в Украину Разумков не уточнил.

Он добавил, что в ходе своего визита в Швейцарию ему удалось согласовать позиции по продолжению программы гуманитарной помощи для территорий, прилегающих к линии разграничения, на 2020–2023 годы.