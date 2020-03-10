Разумков: В Украину впервые прибудет президент Швейцарии

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга впервые посетит Украину с официальном визитом. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на канале "112 Украина".
"Мы ожидаем визит президента Швейцарской Конфедерации. Это будет первый визит президента Швейцарии в Украину за всю историю нашего независимого государства. Швейцария помогает много на востоке нашего государства, это единственная страна, которая помогает нашим гражданам, которые находятся и до линии разграничения, и гражданам на временно оккупированных территориях", – заявил Разумков.
Однако когда именно Соммаруга приедет в Украину Разумков не уточнил.
Он добавил, что в ходе своего визита в Швейцарию ему удалось согласовать позиции по продолжению программы гуманитарной помощи для территорий, прилегающих к линии разграничения, на 2020–2023 годы.