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Разумков: В Украину впервые прибудет президент Швейцарии

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уточнил, когда президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетит Украину.

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Разумков отметил, что ему удалось согласовать позиции со Швейцарией по продолжению программы гуманитарной помощи для территорий, прилегающих к линии разграничения, на 2020 2023 годы
Разумков отметил, что ему удалось согласовать позиции со Швейцарией по продолжению программы гуманитарной помощи для территорий, прилегающих к линии разграничения, на 2020–2023 годы
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга впервые посетит Украину с официальном визитом. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на канале "112 Украина".

"Мы ожидаем визит президента Швейцарской Конфедерации. Это будет первый визит президента Швейцарии в Украину за всю историю нашего независимого государства. Швейцария помогает много на востоке нашего государства, это единственная страна, которая помогает нашим гражданам, которые находятся и до линии разграничения, и гражданам на временно оккупированных территориях", – заявил Разумков.

Однако когда именно Соммаруга приедет в Украину Разумков не уточнил.

Он добавил, что в ходе своего визита в Швейцарию ему удалось согласовать позиции по продолжению программы гуманитарной помощи для территорий, прилегающих к линии разграничения, на 2020–2023 годы.

Теги: Украина, Швейцария, Дмитрий Разумков, Симонетта Соммаруга
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