В Верховной Раде поддерживают ходатайство о закрытии дела о конституционности закона о системе гарантирования вкладов

О поддержке ходатайства Офиса президента о закрытии дела о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" заявила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря.

Ольга Совгиря: В этом деле действительно есть основания для прекращения производства Фото: sud.ua

Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины (КСУ), нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря поддержала ходатайство Офиса президента о закрытии дела о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Об этом она заявила 15 сентября во время заседания КСУ по рассмотрению этого дела по представлению Верховного Суда Украины (ВСУ). Трансляцию вел суд на своем сайте.

"В этом деле действительно есть основания для прекращения производства, так как статья 61 закона о Конституционном Суде гласит: если именно при рассмотрении дела будут выявлены сведения о том, что рассматривается представление, поданное ненадлежащим субъектом, это может быть основанием для прекращения производства в деле. Поэтому я ходатайство поддерживаю", – сказала Совгиря.

На заседании представитель Офиса президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц" соответствует Конституции Украины, и подал ходатайство о прекращении производства по этому делу, которое было открыто по "представлению ненадлежащего субъекта права" – ВСУ, ликвидированного в 2016 году.

"Позиция президента заключается в том, что закон, оспариваемый субъектом права на конституционное представление, является полностью соответствующим Конституции Украины. А аргументы, приведенные в конституционном представлении, являются, достаточно условно, искусственно притянутыми к тем нормам Конституции, на которые ссылается субъект права на конституционное представление. Во-первых, в конституционном представлении нет четкой аргументации, почему закон не соответствует статье 6 Конституции Украины", – отметил представитель президента в Конституционном Суде.

15 сентября Конституционный Суд рассмотрел дело о законе "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на открытой части пленарного заседания и перешел для принятия решения к закрытой части.

В июне КСУ возобновил слушания по делу о конституционности закона, пишет "Укринформ".

Председатель КСУ в 2018–2019 годах и судья Европейского суда по правам человека Станислав Шевчук в комментарии "Радио НВ" предупредил о риске коллапса банковской системы в случае признания неконституционным закона о системе гарантирования вкладов.