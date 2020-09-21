В августе вкладчики неплатежеспособных банков Украины получили 26,6 млн грн выплат

На начало сентября в Украине продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 45 банков. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

С начала 2020 года вкладчики получили гарантированное возмещение на сумму 161,7 млн грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Вкладчикам неплатежеспособных банков Украины в течение августа 2020 года было выплачено 26,6 млн грн, об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По данным фонда, с начала года вкладчики получили гарантированное возмещение на сумму 161,7 млн грн.

По информации пресс-службы, к 1 сентября в реестре участников фонда насчитывается 74 действующих банка, продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 45 финучреждений.

Общая сумма аккумулированных фондом средств составила 14,617 млрд грн. Регулярные сборы в январе – августе 2020 года принесли 2,975 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц для проведения своевременных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков вынужден был привлекать кредиты от правительства Украины и Национального банка Украины. Задолженность фонда по номиналу векселей перед правительством Украины составляет 48,1 млрд грн.