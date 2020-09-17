В Офисе президента заявили, что закон о системе гарантирования вкладов соответствует Конституции

В конституционном представлении по поводу закона о системе гарантирования вкладов физических лиц нет четкой аргументации, почему закон не соответствует статье 6 Конституции Украины, заявил представитель президента в Конституционном Суде Украине Федор Вениславский.

Федор Вениславский: Модель полностью соответствует директиве Европейского парламента и Совета от 15 мая 2004 года по регулированию неплатежеспособности кредитных учреждений Фото: newsroom.kh.ua

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский заявил, что нет никаких оснований подвергать сомнению конституционность закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Об этом он сказал на заседании КСУ 15 сентября, сообщает "Цензор.НЕТ".

"Позиция президента заключается в том, что закон, оспариваемый субъектом права на конституционное представление, является полностью соответствующим Конституции Украины. А аргументы, приведенные в конституционном представлении, являются, достаточно условно, искусственно притянутыми к тем нормам Конституции, на которые ссылается субъект права на конституционное представление. Во-первых, в конституционном представлении нет четкой аргументации, почему закон не соответствует статье 6 Конституции Украины", – заявил Вениславский.

Он добавил, что закон "абсолютно адекватно" выполняет возложенную на него функцию и в мире существуют различные модели гарантирования вкладов, в том числе и такая модель, которую выбрала Украина.

"Эта модель полностью соответствует директиве Европейского парламента и Совета от 15 мая 2004 года по регулированию неплатежеспособности кредитных учреждений", – подчеркнул представитель президента.

По его словам, субъект права привел доводы по отдельным статьям, но не предоставил ни одного юридического аргумента о том, что есть правовые основания признать этот закон неконституционным полностью.

15 сентября Конституционный Суд рассмотрел дело о законе "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на открытой части пленарного заседания и перешел для принятия решения к закрытой части.

В июне КСУ возобновил слушания по делу о конституционности закона, пишет "Укринформ".