В Верховной Раде сидят марионетки России – представитель США в Украине

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин считает, что Россия использует своих "марионеток" в Верховной Раде для распространения дезинформации.

Квин отметила, что "марионетки" в Раде "по сегодняшний день" Фото: Верховна Рада України / Facebook

В Верховной Раде продолжают работать "марионетки" России. Об этом во время выступления на посвященном реформам онлайн-форуме заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин, сообщает 18 ноября Liga.net.

"Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией России: оккупацией и попыткой аннексии Крыма, поддерживаемым Россией конфликтом на Донбассе. Также это кибератаки и дезинформация, которая распространяется с территории РФ и через марионеток России, часть из которых по сегодняшний день сидит Верховной Раде", – сказала она.

Квин объяснила, что через СМИ и социальные сети агенты влияния Кремля распространяют в Украине "антизападные нарративы".

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

США неоднократно призывали Россию покинуть Крым и прекратить конфликт на Донбассе.

10 сентября 2020 года Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против внефракционного народного депутата Украины Андрея Деркача за попытку повлиять на выборы президента США. На 18 ноября это единственный нардеп, которого в США обвиняли в работе на РФ.