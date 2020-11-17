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Сенат США принял "закон Родченкова" о борьбе с допингом

Названный в честь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова законопроект об уголовной ответственности за допинг Сенат США поддержал спустя год после голосования Палаты представителей.

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Сенаторы единогласно поддержали законопроект
Сенаторы единогласно поддержали законопроект
Фото: ЕРА

16 ноября Сенат США поддержал антидопинговый законопроект, названный в честь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом на своем сайте проинформировало американское антидопинговое агентство (USADA).

"Родченковский антидопинговый акт 2019 года (RADA)... сегодня не встретил сопротивления в Сенате", – говорится в сообщении.

Исполнительный директор агентства Тревис Тигарт назвал день принятия решения "монументальным днем в борьбе за чистый спорт во всем мире". Он считает, что документ "поможет изменить к лучшему правила игры для "чистых" спортсменов".

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект 22 октября 2019 года.

"Голос Америки" отмечал, что законопроект предполагает за нарушение антидопинговых правил тюремные сроки до 10 лет и штрафы до $1 млн.

Сам Родченков заявлял, что принятие закона выведет борьбу с допингом на новый уровень.

В мае 2016 года Родченков бежал из РФ в США, где признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Из-за допинг-скандала сборные России были отстранены от ряда международных соревнований, в том числе Олимпийских и Паралимпийских игр.

Теги: США, спорт, штраф, Сенат США, допинг, законопроект, голосование, спортсмены, Григорий Родченков, Палата представителей
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