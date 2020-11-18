Обама о Путине: Босс на районе, только с ядерным оружием и вето в Совете безопасности ООН

Бывший президент США Барак Обама сравнил Владимира Путина с тинейджером в Instagram, и отметил, что тот проявлял шовинизм и гомофобию, при этом настаивая, что внешние силы пытаются подорвать русские ценности.

17 ноября в США в продажу поступили мемуары 44-го президента США Барака Обамы под названием "Земля обетованная". Часть из них, связанную с воспоминаниями о президенте РФ Владимире Путине, обнародовало издание VTimes.

Обама рассказал, что впервые встретился с Путиным на даче в Подмосковье, когда президентом России был Дмитрий Медведев.

"С притязательностью тинейджера в Instagram он организовывал постоянные фотосессии, создавая почти сатирический образ носителя маскулинной энергии (Путин скачет на коне без рубашки, Путин играет в хоккей), – при этом буднично проявляя шовинизм и гомофобию и настаивая, что внешние силы пытаются подорвать русские ценности. Все, что делал Путин, было направлено на формирование стереотипа, что под его твердым, отеческим руководством Россия вновь обрела мощь и привлекательность", – отметил бывший президент США.

Он рассказал, что Путина на встрече Путин 45 минут перечислял все случаи несправедливости, которые России пришлось терпеть от американцев.

"По мнению Путина, американцы заносчивы, презрительны, не хотят вести себя с Россией как с равным партнером, постоянно пытаются диктовать свои условия остальному миру – из-за всего этого, по его словам, трудно смотреть на будущие отношения между странами с оптимизмом", – пояснил Обама.

Он сказал, что постарался ответить на все претензии Путина, и в итоге тот выразил "открытость" в отношении перезагрузки российско-американских отношений. Но напомнил, что эти решения теперь принимает Медведев.

"Я нахожу его удивительно знакомым, вроде босса на районе, только с ядерным оружием и вето в Совете безопасности ООН", – так Обама охарактеризовал Путина.

Он сравнил российского президента с верхушкой Демократической партии США в начале XX века: "Жесткие, по-уличному умные, лишенные сантиментов личности, которые знали, чего хотят, никогда не выходили за пределы своего ограниченного опыта и считали покровительство, взятки, шантаж, мошенничество и – время от времени – насилие законными инструментами своей деятельности".

Обама был президентом США с 2008 по 2016 годы.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.