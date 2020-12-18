В Запорожье переизбрали председателя облсовета, пресс-служба собрания заявила о юридической ничтожности результатов голосования

Главой Запорожского областного совета является Виталий Боговин, которого избрали председателем 15 декабря, данные об этом внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, сообщила пресс-служба облсовета.

17 декабря депутаты Запорожского областного совета переизбрали председателя собрания, сообщает "Интерфакс-Украина".

Большинство депутатов – 44 – поддержали кандидатуру Виталия Толочека, который ранее в тот же день заявил о выходе из фракции "Слуга народа".

Как пишет "Укринформ", перед этим они признали нелегитимными результаты голосования 15 декабря, когда после драк и стычек на эту должность избрали депутата от "Слуги народа" и главу Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина.

"Интерфакс-Украина" пишет, что за Толочека голосовали депутаты облсовета от фракций "За майбутнє", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", а также четыре депутата от "Слуги народа", которые заявили о выходе из фракции. Последние заявили, что голосование 15 декабря проводилось с нарушениями процедуры, под давлением и "под присмотром неизвестных лиц в черном камуфляже", отмечает агентство.

18 декабря на сайте облсовета опубликовали заявление о непризнании результатов голосования, состоявшегося накануне. В релизе сказано, что в заседании приняли участие представители трех политических сил (всего в составе Запорожского облсовета семь фракций, 84 депутата).

"Результаты проведенного собрания и их документального оформления не имеют юридического значения. Как сообщалось ранее, по поводу указанных событий в правоохранительные органы направлены соответствующие заявления о совершении уголовного преступления и начато досудебное расследование. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления – ст. 353 [самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица] Уголовного кодекса Украины. Председателем Запорожского областного совета, согласно решению областного совета №2 от 15 декабря2020 года является Боговин Виталий Викторович. Соответствующие сведения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований", – добавили в облсовете.