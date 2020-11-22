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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожской области наблюдатели за выборами от "Опоры" попали в ДТП

Трое представителей гражданской сети "Опора" пострадали во время ДТП. Они ехали для наблюдения за выборами мэра Бердянска в Запорожской области.

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Пострадавших доставили в Центральную районную поликлинику в городе Приморск
Пострадавших доставили в Центральную районную поликлинику в городе Приморск
Фото: oporaua.org

На пути в город Бердянск Запорожской области для наблюдения за выборами городского головы трое представителей гражданской сети "Опора" попали в автомобильную аварию. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причиной аварии стала непогода – 21 ноября в Запорожье выпал мокрый снег, который ночью превратился в лед. Из-за гололеда на дороге автомобиль попал в яму и ударилась о трубу. Пострадавших доставили в Центральную районную поликлинику в городе Приморск.

Двое представителей "Опоры" получили телесные повреждения в виде ссадин на теле, ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму. Третий наблюдатель получил перелом 12 позвонка и ушиб грудной клетки.

22 ноября в 11 украинских городах проходит повторное голосование на выборах. В Бердянске выбирают мэра среди двух кандидатов – Валерия Баранов ("За майбутнє") и Александра Свидло ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.

Теги: ДТП, авария, Опора, Запорожская область, Бердянск
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