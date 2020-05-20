Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

20 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу защитника бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского на решение следственного судьи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ
17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ
Фото: rnbo.gov.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказала в отмене подозрения, объявленного бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

На заседании 20 мая ВАКС рассмотрел жалобу защитника Гладковского на решение следственного судьи, который 4 мая отказал в удовлетворении ходатайства об отмене объявленного 18 октября 2019 года подозрения.

"По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 4 мая 2020 года без изменений", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/apvas.gov.ua/posts/270971104271690

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. Он объявил голодовку.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является.

Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.

Теги: Украина, СИЗО, СНБО, арест, залог, Олег Гладковский, апелляция, подозрение, заседание, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS