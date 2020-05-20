ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

20 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу защитника бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского на решение следственного судьи.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказала в отмене подозрения, объявленного бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

На заседании 20 мая ВАКС рассмотрел жалобу защитника Гладковского на решение следственного судьи, который 4 мая отказал в удовлетворении ходатайства об отмене объявленного 18 октября 2019 года подозрения.

"По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 4 мая 2020 года без изменений", – говорится в заявлении.