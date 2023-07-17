ВАКС отказался отстранить Головко от должности главы Тернопольского облсовета – адвокат

Обвинение готовило ходатайство об отстранении Головко от должности главы Тернопольского облсовета, поскольку преступление, которое ему инкриминируется, "связано с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий", отмечали в САП Фото: suspilne.media

"Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ и САП в удовлетворении ходатайства об отстранении главы Тернопольского областного совета Михаила Головко с занимаемой должности", – написал Тананакин.

В начале июля прокурор САП подал в Апелляционную палату ВАКС апелляционную жалобу на решение следственного судьи, которым Головко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тыс. грн залога.

В частности, представитель САП просил суд увеличить до 13 млн грн размер залога для главы Тернопольского облсовета.

Кроме того, как указали в САП, сторона обвинения готовила ходатайство об отстранении Головко от занимаемой должности, поскольку "преступление, которое инкриминируется председателю Тернопольского облсовета, связано с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий".