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ВАКС отказался отстранить Головко от должности главы Тернопольского облсовета – адвокат

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Обвинение готовило ходатайство об отстранении Головко от должности главы Тернопольского облсовета, поскольку преступление, которое ему инкриминируется, "связано с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий", отмечали в САП
Обвинение готовило ходатайство об отстранении Головко от должности главы Тернопольского облсовета, поскольку преступление, которое ему инкриминируется, "связано с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий", отмечали в САП
Фото: suspilne.media

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался отстранить главу Тернопольского облсовета Михаила Головко от занимаемой им должности. Об этом 17 июля в Facebook сообщил адвокат Александр Тананакин.

"Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ и САП в удовлетворении ходатайства об отстранении главы Тернопольского областного совета Михаила Головко с занимаемой должности", – написал Тананакин.

https://www.facebook.com/alexandr.tananakin/posts/pfbid02vqwV99Q2UAv2g1wiZB9FLiLDUoaWGtkWWbg6RhRJpkEaRgWfiQyhwc3wCEgb594ql

В начале июля прокурор САП подал в Апелляционную палату ВАКС апелляционную жалобу на решение следственного судьи, которым Головко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тыс. грн залога.

В частности, представитель САП просил суд увеличить до 13 млн грн размер залога для главы Тернопольского облсовета.

Кроме того, как указали в САП, сторона обвинения готовила ходатайство об отстранении Головко от занимаемой должности, поскольку "преступление, которое инкриминируется председателю Тернопольского облсовета, связано с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий".

Контекст:

О подозрении двум заместителям главы Тернопольской ОВА и председателю облсовета Головко 26 июня сообщило Национальное антикоррупционное бюро. Имен чиновников ОВА в бюро не указывали, но народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец сообщал, что это заместители главы Тернопольской областной военной администрации Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук.

По данным следствия, они требовали около 2,4 млн грн у предпринимателя за подписание коммунальным предприятием Тернопольского областного совета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов. Изначально в НАБУ информировали, что сумма неправомерной выгоды – 1,8 млн грн.

По информации правоохранителей, за эти деньги чиновники обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед фирмой заявителя за работы, которые уже выполнены и были приняты в 2022 году. "Это был их откат за возвращение долгов перед предприятием", – говорится в сообщении НАБУ, обнародованном в YouTube.

28 июня ВАКС арестовал Головко на два месяца с альтернативой залога в 805,2 тыс. грн, сообщается в Facebook ВАКС. Во время выступления в суде Головко заявил, что якобы не требовал никаких средств у местного предпринимателя и волонтера Александра Ярмоленко. Также суд арестовал Игоря Демьянчука, заместителя главы Тернопольской ОВА, на два месяца с альтернативой залога в 805,2 тыс. грн.

Головко, подозреваемый во взяточничестве, вышел из-под ареста под залог, сообщил его адвокат 29 июня.

Теги: Тернопольская область, НАБУ, облсовет, САП, Михаил Головко, суд, ВАКС, прокурор
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